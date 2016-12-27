「鳳眼」莢艙出擊 RF-16「照」得住
2016-12-27
空軍昨派出RF-16偵照機，針對中國航母「遼寧號」等艦進行偵察、照相任務；RF-16所掛載俗稱「鳳眼」的偵照莢艙，主要是由洛克希德馬丁公司為F-16量身訂做，並參考原掛載在F-14戰機上的TARPS（戰術空中偵照莢艙系統）改良而來，具有前視KS-87B相機、低空KA-99A全景相機、紅外線AN/AAD-5相機，GPS衛星定位儀等。
這型莢艙除直接拍攝戰術性目標外，並可將拍攝下來的視訊，立即以電子影像處理傳回基地，做為即時作戰資訊運用。（圖：資料照，文：記者游太郎）
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