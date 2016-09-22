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政黨法草案 民、國兩黨輪流排審

2016-09-22

〔記者蕭婷方／台北報導〕為落實政黨財產與規範制度，立法院內政委員會民進黨召委趙天麟昨排定審查政黨法草案，民、國兩黨為了爭取排審權，會議一開始就休息協商四十分鐘，最後達成共識，由兩黨輪流共同排審政黨法草案。

對於政黨法草案，國民黨團主張，政黨法草案上會期由國民黨主審，這會期也應依照慣例由國民黨主審。民進黨則主張，上會期朝野協商、十九日內政委員會召委會議，兩黨已達成共識，尊重各會期召委自主性，未出委員會法案，不以政黨區分主審權。雙方前天協調後仍未達成共識，皆祭出甲動因應昨天的會議。

會議才開始五分鐘，內政委員會國民黨籍召委陳超明即趨前拍桌，指民進黨打破上會期協議，強審政黨法，並與民進黨立委莊瑞雄、洪宗熠舌戰；會議主席趙天麟緩頰表示要休息、協商。

趙天麟向陳超明提議，政黨法屬於高度爭議法案，鑑於過去食安法等社會高度期待法案有兩黨共同主審先例，可加速通過法案初審，建議兩黨輪流排審；國民黨立委黃昭順持反對態度，主張法案需有明確分工，應以抽籤決定，氣氛一度僵持。國、民兩黨團總召再度出面協調，趙天麟也數度掛保證後，雙方達成輪流排審政黨法草案共識。趙天麟宣布，朝野重視政黨法草案，委員會將繼續念完所有條文；陳超明也表示下週一定會排審。

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  • 立法院內政委員會２１日下午協商政黨法，由民進黨立委趙天麟擔任主席（中）主持會議。（記者王藝菘攝）

    立法院內政委員會２１日下午協商政黨法，由民進黨立委趙天麟擔任主席（中）主持會議。（記者王藝菘攝）

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標題：政黨法草案 民、國兩黨輪流排審


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