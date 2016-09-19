手術一半能依法休息?法界籲納醫療法
2016-09-19
〔記者林惠琴、吳欣恬／台北報導〕醫師納入勞基法，象徵白袍勞動權益跨一大步，但部分醫界、法界人士認為醫師行業特殊，建議以醫療法另立專章規範，以免影響民眾就醫權益。消基會則認為應配套妥善後再上路！
中央警察大學法律學系兼任教授，勞動部、衛福部法規會委員羅傳賢認為，醫師工作人命關天，手術到一半要依法休息、看診到一半要依法下班，只怕是矯枉過正。連服務業都跳出來呼籲另立專章，而非套用勞基法，他建議參照勞基法精神，以醫療法另立專章規範較合理。
前衛生署長楊志良也認為醫師納入醫療法會比勞基法更合適。
消基會副董事長游開雄則說，五大皆空人力短缺尚未解決，建議等提高誘因、補足人力缺口等相關配套就緒後，再將醫師納入勞基法。糖尿病友互助團體、愛胰協會理事長游能俊也坦言，嚴格規範工時，醫護人員會有很多服務沒辦法做，的確可能影響醫療品質。
不過，罕見疾病基金會創辦人陳莉茵、台灣全癌症病友連線理事長林葳婕都認為，醫師工時長導致過度疲累、注意力不集中也會影響醫療品質。
醫勞盟理事長張志華強調，堅持勞基法是因衛福部有部立醫院就是資方，萬一又執行勞動檢查，球員兼裁判，難以信服。但他不排斥在符合勞基法前提下，相關細則訂於醫療法，以利執行。
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