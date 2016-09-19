星期專訪》台灣大學校長楊泮池：醫師納勞基法 無配套恐大亂

2016-09-19

記者黃以敬／專訪

醫師人力五大皆空、血汗爭議頻傳，衛福部宣示擬將醫師納入勞基法，在野黨立委更傳出欲加速明年就要入法。

當了數十年醫師的台灣大學校長楊泮池憂心指出，醫師勞動權益需要合理保障，但應從血汗工時等問題本質、改善現有制度。如果制度配套沒有建立前，草率納入勞基法，現有問題反而惡化，醫病信任關係也將質變，病人及醫師都將成為受害者。

Ｑ：觀察醫師的勞動環境，有哪些問題嚴重？

Ａ：就我觀察，目前醫師應是對於連續工時過長、勞逸不均、待遇不理想、職災欠缺保障、醫療糾紛多等不滿較多，確實需要改革。我支持縮減目前每週八十八小時的醫師工時；醫生不宜連續工作太久，過勞會造成醫療品質下降，因此訂出更合理的工時及勞動環境規範，是有必要。

國衛院曾調查全台四萬多名醫師的工時，外科醫師多則每天工作十五小時（以每週五個工作天換算），其次內科、婦產科、兒科及急診。被視為救命科的五大科都面臨人力短缺。這些科別多是壓力大、風險高且醫療糾紛多，因此很多醫生寧願轉醫美等風險較低科別，形成五大科、偏鄉醫院更找不到人，醫師被迫長時間工作的惡性循環。

無彈性 反製造更多問題

Ｑ：要改善醫師勞動權益，衛福部計畫所有受僱醫師納入勞基法。國民黨執政時，衛福部及勞動部都不贊成，如今在野卻與其他政黨提案加速納勞基法。許多醫界人士擔心會對醫療環境造成衝擊？

Ａ：納勞基法未必就能解決醫師血汗等沉痾。上述許多問題必須從健保給付調整、醫糾法立法、醫師職災保障等現有制度徹底改善。如果沒有對症下藥，也沒有配套，草率就把所有受僱醫師都納入勞基法，表面上縮短醫師工時，但反而會製造更多問題。

勞基法目前對於所有勞工的工時規範過於齊頭式，不只是實習醫生或住院醫師，連主治醫師也納入勞基法，等於每週工時只能四十小時，每日八小時、上限十二小時等等諸多限制，超過就開罰。但醫院若安排看病、開刀的醫師每日都只能工作八小時，將嚴重影響醫療品質。

醫師主要工作是救人命、把病人醫好，但病人生病或生產等醫療需求是沒有時間性的。一個醫師每天排二至三個手術開刀，可以開到一半就下班，讓其他醫師輪班接手嗎？

醫師工時被法令限縮，也將造成看診人次、服務量減少，醫院如果關床、減少醫療服務量，病人接受嗎？病人看病更要等待、不然就得到處換醫生？就醫權益將受衝擊。

醫師的工作有持續性、緊急性和夜間急救性等諸多特性，過去各界大多反對直接納入勞基法，就是因為有太多不可行的現實。

輪班制 減損醫病信任度

Ｑ：納入勞基法，主治醫師將是輪班制？傳統醫病關係也會改變？

Ａ：各界對於醫師納入勞基法一直有很大疑慮，也因這對醫學倫理、醫事教育以及最基本的醫病關係，都會造成質變。醫學生要宣誓成為醫生，都是要以醫治病人為最優先，未來若納勞基法，勞雇關係變成醫師工作及內容的法定依據，這對醫師其實也會造成負面影響。

目前醫師與病人有很強的信任關係存在，病人會希望指定或由信賴的固定醫師診療，醫師也需對病人病況有較長期與系統性了解。若醫師每日固定工時、迫使變成輪班制，一個產婦讓Ａ醫師產檢，但如在半夜或假日、或主治醫師工時超過十二小時突然要生產，可以讓Ｂ醫師接手嗎？癌症病人可以讓不同的輪班醫師救治嗎？醫師如果變成可輪班替代，醫病關係中恐怕再也沒有專業信任度。

Ｑ：交通運輸納入勞基法，叫苦到處找不到司機；一旦醫師也納入勞基法而強制縮減工時，相對人力就應該增加。醫學生每年一千三百名現制應解禁嗎？醫師收入會被稀釋？還是健保給付要增加、病人要多付錢？

Ａ：醫師入勞基法限縮工時，如果要目前的醫療服務總量維持不變、人力勢必不足；醫師員額增加，若健保總額大餅不變狀況下，醫師收入及可享資源自然被稀釋；醫師若要維持待遇不降，那當然就是健保給付總額須再增加，不然就是病患自費項目或商業保險需增加，這些也都是必須去考慮的衍生影響。

鍵點 人力不均非不足

但其實目前醫師人力最大問題不是不足，而是不均。台灣約每六、七百人配一名醫師，在國際上算還好。如果為了納入勞基法而增加醫師人數，除必須考慮到醫師素質會否因此下降，更大問題是增加的醫師還是不願從事急診等高風險、壓力大等五大科工作，不願到偏鄉服務，更多人力投入醫美等非急性救命的醫科領域，五大皆空及醫療城鄉差距問題更惡化，這是人力資源的浪費，也是無謂耗損更多社會資源。

Ｑ：蔡英文總統的醫療政見主張，受僱醫師應受到與勞工等同權益保障，建議在現行勞基法八十四之一條「責任制」的框架下，採用勞雇雙方約定工時的精神，因應工作與訓練內容彈性調整工作時間。但目前修法談的都是直接納入勞基法，「彈性」精神卻完全被忽視，人力增補、醫療品質維護等諸多配套更還未確立。醫師勞權與醫療品質要兼顧，有何建言？

改制度 比入法快速有效

Ａ：醫師呼籲要保障勞權，但很多問題其實從現有制度面去改善，會更有成效與快速。如果只片面談要把醫師強制納入勞基法，不夠負責任，尤其各種制度改革及配套措施規劃都還沒看到，很憂心台灣社會只怕未受其利而會先受其害。

醫師工時是應該合理縮減，但也一定要有彈性，應從「每週總時數」觀念去做合理規範，可參考國際，例如美國醫療系統訂在每週七十八或八十小時上限、或是兩週一百六十、四週三百二十小時等，容許可彈性調整的空間，除給加班費，也可用補休或補假去做挪移。此外，也必須要考慮到病人醫療的現實需求面，畢竟這是醫師工作最基本的目標與責任。

因此許多人建議在醫療法中規範工時、醫院工作環境、職災保障等等，更可從醫療專業角度去看問題，這或許是兼顧醫療專業與醫師勞權保障的兩全做法。

就算真要納入勞基法，也應是另外針對醫療專業制定專章或量身制訂彈性準則，一定要讓醫師工作可以視實際狀況去做彈性調整。如果只是把醫師比照一般勞工強制規範醫師工時，恐怕血汗問題沒有解決，台灣醫療體系及品質將受到更大衝擊，全體醫師與病人也都無法避免要去面對惡果。

楊泮池小檔案

現職：台灣大學校長、教育部醫教會主委、中研院院士

經歷：台大醫學院院長、台大醫院內科部主任

學歷：台大臨床醫學研究所博士