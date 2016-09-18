空軍十月天龍操演 紅藍大兵力對抗

2016-09-18

〔記者羅添斌／台北報導〕中國解放軍在九月十二日出動各型戰機，以編組方式經巴士海峽到西太平洋空域進行作戰演練，由於飛行路線是沿著台灣南部空域，又在台灣東部空域演訓，對台挑釁意味濃厚，軍方官員指出，空軍將在十月中旬進行的「天龍操演」中，以我國各型戰機進行紅、藍空軍的「大兵力對抗」，向國際展現我捍衛台灣空防的決心。

展現捍衛台灣空防決心

由於是「大兵力對抗」，空戰操演所需的管制空域非常廣，根據最新出爐的演習空域管制公告顯示，「天龍操演」演習管制的空域，幾近整個台灣大小，軍方官員表示，如果不是受限於東側與日本防空識別區相鄰，「天龍操演」的規模及管制空域理應更大。

國軍今年度漢光演習，共區分三個階段實施，四月舉行電腦兵棋推演，八月進行各項實兵演練及三軍聯合作戰演習，十月至十一月則是大型的軍種對抗演練；軍方強調，今年要將空軍的「天龍操演」（各型戰機大兵力對抗）、海軍「海強操演」（艦隊對抗）及陸軍「長泰操演」（聯兵旅對抗）納入漢光演習。

曾參與過去「天龍操演」的資深軍方官員指出，天龍操演的規模相當大，按照過去操演的規劃，是要將台灣西部各空軍基地的戰機，各抽調部分兵力到東部參加大兵力對抗，至於西部的空防防務，則會由原本配置在花東的F5戰機暫時取代，至於今年是否也是如此規劃，還是另有防務上的安排，則要由空軍來決定。

海軍海強操演也將進行

另據指出，海軍艦隊對抗的「海強操演」，由於部分項目要配合空軍實施，因此幾乎是在同一時間進行，軍方雖已公告海軍演訓區域範圍，但基於艦隊部署及運動的實戰要求，「實際演訓範圍可能會比公告範圍還來得大」。

至於地面部隊的聯兵旅對抗，軍方先前規劃是由陸軍的一個機步旅，與海軍陸戰隊一個旅進行對抗，目前則傳出改由陸軍的南北兩個機步旅進行對抗演練。