ＡＩＴ理事主席薄瑞光 將到台灣畢旅

2016-09-11

〔駐美特派員曹郁芬／華府九日報導〕美國在台協會（ＡＩＴ）理事主席薄瑞光即將前往台灣進行一週的「畢業旅行」。除了說明日前在杭州舉行的歐習會會談內容、向台灣介紹繼任者莫健，也將感性告別台灣朝野各界的友人。正在華府訪問的時代力量立委徐永明說，薄瑞光週一將拜訪立法院長蘇嘉全，包括時代力量在內，各黨派都會派代表與會。

歐習會後中國新華社報導，歐巴馬總統告訴中國國家主席習近平，美國反對台獨。據了解，美國國務院亞太副助卿董雲裳與台灣協調辦公室主任何樂進已向台灣駐美代表高碩泰簡報時澄清，美方的說法是一貫的不支持台獨，並沒有新意。美方對中國媒體的作法表示強烈不滿，曾明確告訴中方官員，不要把中方的話硬塞在歐巴馬的口中。

十月美台國防工業會議 將由莫健出席

即將卸任的薄瑞光本週在華府拜會白宮、國務院、智庫和台北駐美代表處等單位，週末搭機前往台北訪問。ＡＩＴ迄今尚未公布薄瑞光的繼任人選，但消息人士透露，莫健七月底已在華府完成面試，今年十月舉行的美台國防工業會議，莫健將取代薄瑞光出席。由於莫健任內與扁政府有過不愉快的交手，為消除民進黨政府與莫健的心結，推薦莫健接任的薄瑞光也希望此行能化解台北對莫健的疑慮。

在美國總統大選前夕，美國政府對台工作系統進行大換血，ＡＩＴ執行理事唐若文將任美國駐印尼大使，遺缺由羅瑞智接任，ＡＩＴ理事卜道維也將退休。國務院台灣協調辦公室主任何樂進與副主任吳學才剛上任。

在華府訪問的時代力量立委黃國昌與徐永明今天在記者會表示，不管是誰當選下一屆美國總統，他們對台美關係進一步深化都感到樂觀。他們強調此行是政黨外交，拜訪對象以智庫和國會為主，希望美國友人能檢討過時的一個中國政策，使台灣成為一個正常國家。黃國昌說，會談中幾乎沒有人再提「九二共識」，台灣的總統和立委選舉是民意的展現，對所謂的「九二共識」和一中說不，蔡英文總統必須要尊重台灣人民的選擇。