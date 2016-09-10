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馮明珠赴中任職 故宮：擔心權益受損

2016-09-10

〔記者楊明怡／台北報導〕針對前院長馮明珠受聘擔任北京故宮研究院顧問引起的風波，國立故宮博物院副院長李靜慧昨召開記者會表示，卸任政務官到中國任職是否違法，須經陸委會審定，主要是看「北京故宮研究院」的性質。

北京故宮官網矮化稱謂

另一引發爭議的是，北京故宮官網發布馮明珠受聘的資訊，卻將馮明珠的稱謂「矮化」為「原台北故宮院長」。

故宮批馮政治倫理不妥

李靜慧轉述，故宮院長林正儀認為，若馮明珠真的欣然接受北京故宮研究院顧問的職位，而這個職位與她原本在故宮博物院的工作又有太多接觸和雷同的情況下，「基於一個政務人員上來講，我們是覺得在政治倫理上是比較不妥當。」

李靜慧表示，包括故宮庫房保存方式等相關資料，以及未來馮明珠若為北京故宮研究院做研究，「她如果需要檔案、圖像，需要她以前研究所用的這些圖像的時候，她會用什麼方式來取得或使用她以前慣用的、已經在她手邊的資料，這些我們都不知道。」李靜慧坦承，「我們就是會一直擔心故宮的權益會不會因此而受損。」

李靜慧說，故宮本身沒有對卸任政務官到中國任職的內規，但兩岸人民關係條例第三十三條明定，台灣人民赴中國任職時，有幾個項目、幾個類別、幾個單位不能夠去，「現在就要看北京故宮研究院是不是屬於陸委會所規範的範圍內，這部分我們以正式的公文請陸委會來審定。」

目前馮明珠仍在中國，李靜慧坦承，故宮還沒與馮聯絡上，至於北京故宮研究院是正式單位，還是附屬組織，以及北京故宮研究院與北京故宮之間的關係，故宮還不清楚，「我們會再透過相關單位去協助了解」。

李靜慧直陳，過去頻繁的交流「是馮前院長在的時候，她有直接的管道」，而對於現在故宮是否「完全沒有管道」可以與北京故宮聯絡，她僅尷尬笑稱：「我不知道。」

根據北京故宮的簡介，故宮研究院成立於二○一三年，是故宮博物院設立的學術研究與交流的非建制機構。

李靜慧透露，故宮已正式向陸委會提出，以故宮為案例，邀集各部會討論，以後退離職人員前往中國的管制是否要更嚴謹。會議將於今天下午在陸委會舉行。

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  • 國立故宮博物院前院長馮明珠（資料照）受聘北京故宮研究院顧問，但北京故宮發布馮明珠受聘的資訊，將馮的稱謂矮化為「原台北故宮院長」（取自北京故宮官網）。

    國立故宮博物院前院長馮明珠（資料照）受聘北京故宮研究院顧問，但北京故宮發布馮明珠受聘的資訊，將馮的稱謂矮化為「原台北故宮院長」（取自北京故宮官網）。

  • 國立故宮博物院副院長李靜慧昨召開記者會，針對前院長馮明珠前往中國並受聘北京故宮研究院顧問一事提出說明。（記者胡舜翔攝）

    國立故宮博物院副院長李靜慧昨召開記者會，針對前院長馮明珠前往中國並受聘北京故宮研究院顧問一事提出說明。（記者胡舜翔攝）

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