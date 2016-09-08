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遠雄退讓 大巨蛋暫不解約

2016-09-08

最後期限前 遠雄提4承諾配合

〔記者郭安家、徐義平／台北報導〕遠雄終於屈服了！北市府對遠雄發出的解約最後通牒今天（八日）到期，遠雄昨下午先開記者會提出四項承諾，並提交建照第三次變更事宜同意書，雖尚未完全承諾減少園區商業設施量體，但市府仍認定遠雄「退讓、轉變」。據了解，台北市長柯文哲今天上午十點將開記者會宣布暫不終止契約，但仍握有解約權；至於減量議題，雙方將於台北市都市設計審議委員會中審查。

遠雄企業團昨下午三點多派專人將大巨蛋建照變更事宜同意書送進北市府，並列出四大配合事項。遠雄集團發言人楊舜欽說，若台灣建築中心防火避難性能認可審查後要求大巨蛋減少商業面積，遠雄將會照辦；若北市府還是堅持要解約，遠雄「尊重」，但後續將透過仲裁與行政訴訟等方式確保權益，求償金額暫不透露。

減商業面積？ 依台建中心審議

遠雄列出的四大配合事項。包括：向台灣建築中心完成防火避難性能認可審查；向北市府都市發展局都市設計科送件完成法定程序；向北市府環境保護局綜合企劃科送件完成法定程序；儘速完成建造執照變更程序。

但遠雄也要求，北市府必須依照興建契約規定履行承諾並協助，包括協助大巨蛋完成防火避難性能認可審查及建照變更相關手續。楊舜欽說，如果台建中心審議委員要求刪除大巨蛋商業面積，遠雄會依照辦理。

在遠雄記者會後，台北市副市長鄧家基召開記者會說，非常樂見遠雄的「退讓跟轉變」，北市府已收到遠雄送達的同意書，「表達將依相關主管的法令程序進行辦理」，遠雄具體、建設性回應，證明過去市府堅持依法行政的態度是合理的，市府已把相關內容委請律師團、局處研究。

他強調，北市府將於現有法治基礎上提出最好的公安標準，遠雄要完成法定程序，經都發局、環保局相關審查通過，台北市長柯文哲也將於今天上午十點率局處首長、律師團說明後續立場。

鄧家基也證實，前天與遠雄副總蔡宗易見面，對於會面細節僅說：「沒有談什麼，只是把相關想法提出來，遠雄希望市府給一些意見。」

至於遠雄究竟退讓了什麼？鄧家基表示，遠雄從過去堅持說七項公安基準是私設刑堂，到現在願接受市府機關審查，此外，市府同仁也轉述遠雄於昨天下午記者會坦言是退讓，市府未來會儘速完成後續相關審查、詳細檢視。

另有關大巨蛋復工部分，楊舜欽表示，自八月高院判決出爐後已陸續進行，目前參與復工人員在一百人以內，主要針對屋頂帷幕、鷹架等相關項目進行固定，並進行工具普查。

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  • 北市府對大巨蛋解約通牒今天到期，遠雄在昨下午提出四項承諾，北市府認定遠雄「退讓、轉變」，台北市長柯文哲今天將宣布暫不終止契約，但仍握有解約權。圖為大巨蛋內部現況。（資料照）

    北市府對大巨蛋解約通牒今天到期，遠雄在昨下午提出四項承諾，北市府認定遠雄「退讓、轉變」，台北市長柯文哲今天將宣布暫不終止契約，但仍握有解約權。圖為大巨蛋內部現況。（資料照）

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