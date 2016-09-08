遠雄退讓 大巨蛋暫不解約
最後期限前 遠雄提4承諾配合
〔記者郭安家、徐義平／台北報導〕遠雄終於屈服了！北市府對遠雄發出的解約最後通牒今天（八日）到期，遠雄昨下午先開記者會提出四項承諾，並提交建照第三次變更事宜同意書，雖尚未完全承諾減少園區商業設施量體，但市府仍認定遠雄「退讓、轉變」。據了解，台北市長柯文哲今天上午十點將開記者會宣布暫不終止契約，但仍握有解約權；至於減量議題，雙方將於台北市都市設計審議委員會中審查。
遠雄企業團昨下午三點多派專人將大巨蛋建照變更事宜同意書送進北市府，並列出四大配合事項。遠雄集團發言人楊舜欽說，若台灣建築中心防火避難性能認可審查後要求大巨蛋減少商業面積，遠雄將會照辦；若北市府還是堅持要解約，遠雄「尊重」，但後續將透過仲裁與行政訴訟等方式確保權益，求償金額暫不透露。
減商業面積？ 依台建中心審議
遠雄列出的四大配合事項。包括：向台灣建築中心完成防火避難性能認可審查；向北市府都市發展局都市設計科送件完成法定程序；向北市府環境保護局綜合企劃科送件完成法定程序；儘速完成建造執照變更程序。
但遠雄也要求，北市府必須依照興建契約規定履行承諾並協助，包括協助大巨蛋完成防火避難性能認可審查及建照變更相關手續。楊舜欽說，如果台建中心審議委員要求刪除大巨蛋商業面積，遠雄會依照辦理。
在遠雄記者會後，台北市副市長鄧家基召開記者會說，非常樂見遠雄的「退讓跟轉變」，北市府已收到遠雄送達的同意書，「表達將依相關主管的法令程序進行辦理」，遠雄具體、建設性回應，證明過去市府堅持依法行政的態度是合理的，市府已把相關內容委請律師團、局處研究。
他強調，北市府將於現有法治基礎上提出最好的公安標準，遠雄要完成法定程序，經都發局、環保局相關審查通過，台北市長柯文哲也將於今天上午十點率局處首長、律師團說明後續立場。
鄧家基也證實，前天與遠雄副總蔡宗易見面，對於會面細節僅說：「沒有談什麼，只是把相關想法提出來，遠雄希望市府給一些意見。」
至於遠雄究竟退讓了什麼？鄧家基表示，遠雄從過去堅持說七項公安基準是私設刑堂，到現在願接受市府機關審查，此外，市府同仁也轉述遠雄於昨天下午記者會坦言是退讓，市府未來會儘速完成後續相關審查、詳細檢視。
另有關大巨蛋復工部分，楊舜欽表示，自八月高院判決出爐後已陸續進行，目前參與復工人員在一百人以內，主要針對屋頂帷幕、鷹架等相關項目進行固定，並進行工具普查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 樂陞董座當庭改列被告 限制出境出海
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 心肌梗塞 夏天救護數比冬天多
- 27年前姦殺男童 美5旬男認了
- 嗆「死了你賠得起嗎」母向警道歉
- 中國黃岩島將造陸 菲律賓有圖有真相
- 銀髮族要上學 舊新光國小變長青學苑
- 不靠中客團 南投鳳梨酥名店賣遍海內外
- 《一例一休》企業要雙贏 勞團籲只訂大方向
- 馮明珠任北京故宮顧問 台北故宮澄清：毫無所悉
- 當街強擄女學生意圖性侵 男嫌辯：網友相約車震
- 涉詐78台嫌 遭亞美尼亞遣送中國
- 滅火器週六接力路跑 楊大正嗨歌帶隊特訓
- 唾液測毒 10分鐘搞定
- 自由廣場》想起那幾位年輕軍法官
- 訪亞洲新灣區 港灣城市代表讚
- 交部：博愛座應保留 台鐵試辦優先席
- 喜餅變濟弱月餅 小訂苦衷化大愛
- 《必娶女人》馳騁日本 搶上無線電視台
- 多年好友升格戀人 李多海認愛SE7EN
- 夏姿跨界美學 穿梭西遊記
- 蔡邀宋任APEC特使 綠營︰實踐政壇和解
- 減廢減碳工法 三合院換新裝
- 八里文旦柚評鑑 周清章奪雙冠
- 魏德聖等獲聘文化會報委員
- 日月光8月營收月增10.8%、力成2.4%
- 斗六殺到竹山持槍擄人 警：前議員子並無涉案
- 地景藝術節明登場 17天交管
- 蘋果推出iPhone 7 和iPhone 7 Plus
- 證券行情表、證券表格
- 貪杯40幾年 養出「霸王級」肝腫瘤
- 台幣匯率煞不住 昨再勁揚1.72角
- 敘國轟炸 「氯」害逾37童
- 剪髮、做月餅 寒士受助童過中秋
- 西湖創意慶中秋 9村4校寫村史
- 《台股青紅燈》中客商機應加「警語」
- 被警硬當賊 男含恨自殺
- 打造大王船 金唐殿取（舟參）
- 宇宙人忘情濕身 慘被凍僵
- 港退選候選人周永勤：北京拿家人要脅
標題：遠雄退讓 大巨蛋暫不解約
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email