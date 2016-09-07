向習傳達和平理念 蔡邀宋楚瑜任APEC特使

2016-09-07

〔記者蘇永耀、蘇芳禾、林良昇、呂伊萱／台北報導〕蔡政府上任後的首次亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖峰會，十一月將在秘魯首都利馬舉行。蔡英文總統為突破目前兩岸關係停滯狀態，已邀請親民黨主席宋楚瑜擔任領袖代表。由於宋曾於二○一四年與中國領導人習近平會晤，決策高層也盼宋楚瑜與習近平在ＡＰＥＣ期間能有互動機會，傳達台灣政府追求兩岸和平及穩定的政策方向。

太陽花學運後 宋習曾會面

二○一四年的「宋習會」曾受關注，當年三 月台灣發生抗議黑箱服貿協議的太陽花學運，中方亟欲了解台灣政情演變，因而促成兩人在五月於北京的會面。

宋楚瑜當時向習近平提出「四個體諒」作為回應，包括希望大陸，多體諒台灣人民的台灣意識、多體諒兩岸政治社會制度的差異、多體諒台灣人民對經濟自主的渴望、多體諒台灣多元社會的本質；並讚太陽花學運，證明「他們自己就會管好自己」。

民進黨再次執政後，兩岸關係陷入停滯狀態，決策高層認為，北京政府確實對民進黨的認識及了解還不夠，雖然蔡總統無法親自出席ＡＰＥＣ領袖峰會，但借重宋楚瑜在國內政黨領袖的角色以及豐沛的兩岸人脈，希望在擔任領袖代表期間能有機會與習近平等中方高層互動，第一手傳達蔡總統對於維繫兩岸和平及穩定的政策方向。

據指出，主辦國秘魯已於八月間派遣特使遞送ＡＰＥＣ領袖峰會邀請函，但蔡總統並未立即回覆，其中也是為尊重宋楚瑜的最後決定。

總統府發言人黃重諺表示，有關本年度亞太經合會領袖代表人事，目前正在規劃安排的階段，一旦人選確定，就會向各界說明。

親民黨副秘書長劉文雄昨表示，他無法證實這件事，假如有，也是要由總統府宣布，但若蔡總統認為此次ＡＰＥＣ如此重要，需要宋楚瑜，就他對宋的了解及宋對於國家的使命感，一定會勇於承擔、使命必達。

第廿四屆亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）經濟領袖會議將於今年十一月在秘魯首都利馬舉行，包括美國、中國、日本等亞太國家領袖均受邀。年度主題為「優質成長與人力發展」，另有促進區域經濟整合及優質成長、強化區域糧食市場、邁向亞太微中小企業現代化以及發展人力資本等四大優先議題。