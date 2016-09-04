蔡首度主持秋祭 政權輪替入祭文
2016-09-04
〔記者蘇芳禾、涂鉅旻／台北報導〕昨天是九三軍人節，總統蔡英文於圓山忠烈祠主持上任以來第一次「秋祭典禮」，蔡英文向國民革命烈士靈位上香、獻花，祭文提到「政權輪替，時代變遷；自由綠地，民主藍天」。
「中樞秋祭忠烈殉職人員典禮」昨由蔡總統主祭，行政院長林全、立法院長蘇嘉全、司法院長賴浩敏、監察院長張博雅、考試院副院長高永光陪祭。與祭人員包括中央與地方官員、三軍部隊、警、消及遺族代表等。
總統向國民革命烈士靈位上香、獻花。在祭文中提到，「守成不易，創業惟艱；緬懷忠烈，志貫情牽。政權輪替，時代變遷；自由綠地，民主藍天。」
蔡總統除前往忠烈祠向革命烈士靈位上香，也在臉書上以Ｑ版軍人圖片向軍人致敬。總統指出，感謝全體國軍弟兄，站在國家的前線保家衛國。「有你們的犧牲奉獻，我們才得以擁有安定幸福的生活。」
向國軍致敬 許淑淨獻聲打氣
針對軍人節，國防部推出系列慶祝活動，昨公布「支持的力量」影片為官兵打氣，特別邀請奧運舉重金牌國手許淑淨「獻聲」，她表示「國軍官兵，謝謝你們的付出，非常感恩，你們辛苦了。」
除許淑淨外，國防部也邀請退伍官兵、藝人阿KEN、丫頭、李李仁、顏正國、左左右右等人錄製影片，向國軍弟兄致意。
總統蔡英文日前鼓勵國軍官兵，利用軍人節休假期間身著軍服上街，國防部軍政副部長李喜明上將昨身著海軍白色軍常服，和家人在天母用餐，國防部人事參謀次長徐衍璞中將昨也和官兵在大直一家速食店著軍服用餐。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 賈靜雯爭女得利 林若亞變身後母
- 馮德倫爽娶20年緋聞女友舒淇 前女友們這樣說...
- 夜市德州撲克賭場 女荷官嬌滴D
- 自由廣場》新政府小心被整碗捧去
- 路燈螺栓藏殺機 加裝螺帽進度慢
- 配送溫控不佳 恐影響寵物疫苗保護力
- 美女師外遇 老公挺她告名醫
- 陳偉哲／讀你 － 致P
- 客語童詩賽》國小姊妹花 雙雙獲獎
- 杭州歐習會 提台灣議題
- 杭州歐習會 習：堅定維護南海主權
- 【愛讀書】 《護家盟不萌？》
- 公車內自慰嚇壞女學生 男判拘役50日
- 小繆思 有害動物
- 中國搜刮戰略油田 西方國家警戒
- 自由廣場》南來北往 城鄉差距
- 全台天氣不穩 13縣市發布豪雨、大雨特報
- 今明北部放晴 南台仍有局部大雨
- 台塑化汽柴油 本週降5角
- 《新聞透視》國家元首維安 應與時俱進
- 目標世界盃 台南少棒隊開訓
- 廖協發 台灣首名三百壯士
- 3國樹天使聚首 種下台灣牛樟
- 自由廣場》想當年 農民勞工不苦嗎？
- 韋禮安不怕中「蛋」 硬戳上菜
- 大聯盟當農場管 中國大躍進
- 自由廣場》月薪780到所得替代率102%
- 登台當教頭 豪神籃網活招牌
- 出門上班被逮 通緝犯︰誰出賣我
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 〈給老公的一封信〉退伍老公家務一肩扛 人妻無後顧之憂
- 謝凱特／時間拼圖
- 中投︰借美元是配合資金調度
- 賴清德的少年棒球夢…
- 中油投資查德油田逾30億 迄仍無回收
- 南部唯一 壽山入選十大林蔭步道
- 往事留聲機 曾經的有琴時光
- 李宗賢拋開沮喪 第一安自然就好
- 自由廣場》絕不可妥協
- 送毒途中車拋錨 藥頭修車落網
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蔡首度主持秋祭 政權輪替入祭文
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分