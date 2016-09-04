蔡首度主持秋祭 政權輪替入祭文

2016-09-04

〔記者蘇芳禾、涂鉅旻／台北報導〕昨天是九三軍人節，總統蔡英文於圓山忠烈祠主持上任以來第一次「秋祭典禮」，蔡英文向國民革命烈士靈位上香、獻花，祭文提到「政權輪替，時代變遷；自由綠地，民主藍天」。

「中樞秋祭忠烈殉職人員典禮」昨由蔡總統主祭，行政院長林全、立法院長蘇嘉全、司法院長賴浩敏、監察院長張博雅、考試院副院長高永光陪祭。與祭人員包括中央與地方官員、三軍部隊、警、消及遺族代表等。

總統向國民革命烈士靈位上香、獻花。在祭文中提到，「守成不易，創業惟艱；緬懷忠烈，志貫情牽。政權輪替，時代變遷；自由綠地，民主藍天。」

蔡總統除前往忠烈祠向革命烈士靈位上香，也在臉書上以Ｑ版軍人圖片向軍人致敬。總統指出，感謝全體國軍弟兄，站在國家的前線保家衛國。「有你們的犧牲奉獻，我們才得以擁有安定幸福的生活。」

向國軍致敬 許淑淨獻聲打氣

針對軍人節，國防部推出系列慶祝活動，昨公布「支持的力量」影片為官兵打氣，特別邀請奧運舉重金牌國手許淑淨「獻聲」，她表示「國軍官兵，謝謝你們的付出，非常感恩，你們辛苦了。」

除許淑淨外，國防部也邀請退伍官兵、藝人阿KEN、丫頭、李李仁、顏正國、左左右右等人錄製影片，向國軍弟兄致意。

總統蔡英文日前鼓勵國軍官兵，利用軍人節休假期間身著軍服上街，國防部軍政副部長李喜明上將昨身著海軍白色軍常服，和家人在天母用餐，國防部人事參謀次長徐衍璞中將昨也和官兵在大直一家速食店著軍服用餐。