入不敷出 168萬戶每月僅2.7萬可用
所得最低20％家庭 透支度日
〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處最新調查，去年所得最低廿％家庭（一六七．七萬戶）平均每戶「負儲蓄」一萬九二二四元，已連續九年「負儲蓄」；這些家庭平均可支配所得僅卅二萬元，等於平均每月不到二．七萬元，不僅無法儲蓄、還要「透支」，持續陷入「入不敷出」的困境。
根據主計總處資料，二○一五年國內家庭戶數共八三八．六萬戶，所得總額十兆二七○一億元，較二○一四年增加二．○七％；平均每戶所得總額一二二．四六萬元，增加○．九％；所得總額減掉「非消費支出」（稅費、利息支出等）後，平均每戶可支配所得則是九十六．四八萬元，增加○．八四％。
若按所得高低分成五等分位，每一等分位代表一六七．七萬戶，去年所得最低廿％家庭，平均可支配所得僅卅二．○三萬元；平均消費支出卅三．九五萬元，呈現「入不敷出」的情況，平均每戶一年「負儲蓄」一萬九二二四元，略低於前年的一萬九二八五元。
負儲蓄最高7年 馬政府任內
根據統計，低所得家庭「負儲蓄」金額最高七年，正好落在二○○九年至二○一五年，都在馬政府任內。
另外，所得次低廿％家庭雖未出現「負儲蓄」，但去年平均可支配所得五十八．七八萬元，平均消費支出五十四．四六萬元，平均每戶一年儲蓄金額僅四萬三一三九元，且低於前年的四萬四二三三元，儲蓄率降至七．三四％，家庭收支也相當吃緊，如果遇到重大意外變故，可能無法支應額外開銷。
相較之下，所得最高廿％家庭，去年平均可支配所得一九三．九七萬元，平均消費支出一二六．九萬元，平均每戶一年可存下六十七萬餘元，高於前年的六十四．八萬元，儲蓄率上升至卅四．五八％；換言之，高所得家庭光是一年的儲蓄金額，就高於國內四十％家庭一年的可支配所得。
主計總處官員解釋，低所得家庭中，經濟戶長六十五歲以上占了近一半，多數依靠儲蓄或退休金生活，因此出現「負儲蓄」現象，這是人口老化過程中常見現象，不宜解讀「入不敷出」。但官員也坦言，另有一半低所得家庭確實收入較低，生活比較困難。
不過，台大經濟系兼任教授林向愷認為，以往低所得家庭收支會因景氣變化而有上有下，現在低所得家庭連續九年出現「負儲蓄」，已不是景氣的問題，而是結構出了問題，主要是薪水不好、工作難找。他說，新政府須想辦法改善「工作貧窮」的問題，但目前仍看不出有改善跡象。
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