2016-09-03

記者鄭琪芳／特稿

馬政府任用曾身兼多項黨營事業要職的國民黨中常委劉大貝擔任兆豐證董座及兆豐金董事，本來就有極大爭議；綠委昨更爆出，兆豐銀無擔保放款給國民黨中央投資公司，劉大貝還將兆豐證香港子公司賣給中資。黨營事業與公股行庫的人事與資金往來完全不避嫌，國民黨的明目張膽，實在令人咋舌。

馬府速清前朝 林全拖拖拉拉

兆豐銀紐約分行遭美國重罰案，掀開了兆豐內部的許多問題，與黨營事業的密切關係也是其一。雖然兆豐聲稱對中投的授信「符合流程」，但公股行庫對黨營事業提供高額放款，確實有諸多可議之處，特別是兆豐高層還有國民黨中常委。行庫高層直言，劉大貝進到公股行庫，外界一定會有不當聯想，何況他在兆豐任內也不避諱繼續忙黨部的事。

雖然劉大貝在新政府上台後請辭，但行政院又派了曾擔任前副總統吳敦義辦公室主任的蕭長瑞出任兆豐票券董座，儘管蕭具備金融專業，但他是陳冲愛將、曾銘宗同學、更被視為吳敦義心腹；新政府上台後，他由台灣金總座轉任兆豐票董座，薪水還增加不少，難免引起綠營內部不滿。

事實上，這次兆豐案逐漸演變成政治風暴，原因之一就是綠營內部對於行政院長林全人事安排的反彈。民進黨內原本就對內閣名單多有不滿，結果國營事業及公股行庫人事布局牛步，很多藍營安插人士遲未調整，同樣被視為吳敦義人馬的合庫金董座廖燦昌甚至傳出可望留任，當然引起綠營內部反彈。

民進黨首度執政時，或許是不知道有這麼多位子要安排，所以公股行庫人事拖了一年才換；但馬政府上台，沒多久就全面改派公股行庫董總。這次民進黨重新執政，公股行庫人事調整又延宕，如今，兆豐案爆發，也掀開公股人事的爭議，新政府若不藉此好好整頓公股行庫，讓公股管理回歸專業，難保不會再有另一個兆豐案。