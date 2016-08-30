今年年慰金基準 比照去年
2016-08-30
政院否認與九三遊行有關 因政黨輪替 晚三個月核定
〔記者羅添斌、游太郎／綜合報導〕行政院昨天發出公告指出，行政院已經核定一○五年退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給對象，政府對月退休金（俸）在二萬五千元以下人員發放一個半月的年終慰問金，發放基準與去年相同，發放人數也與去年相當，約為十二萬五千人，明年農曆春節前就可以領到。
發放對象 月退俸2.5萬以下者
由於退休、退伍軍公教將在九月三日走上街頭，抗議新政府的年金改革，行政院昨天公告退休退伍軍公教人員年終慰問金標準的時機點相當敏感，也引發是否為官方滅火的連串行動之一的聯想。
行政院官員昨晚解釋說，馬政府去年是在五月二十七日核定，並於同日公告一○四年年慰金標準。
今年五二○因政權輪替，新政府上任後在審視各項政策上，需要一點時間，因此核定及公告的時間，比去年晚了三個月，與退休退伍軍公教人員是否上街無關。
此外，花蓮縣長傅崐萁昨也表示，九月三日當天將親自帶領縣府局處首長及同仁走上凱道，為軍公教人員爭取基本應有的尊嚴。他並提出「要尊嚴、要正義、要改革！反霸凌、反鬥爭、反污名！」等「三要三反」的年金改革訴求。
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