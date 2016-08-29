反制中國潛艦 我將購美先進重型魚雷

2016-08-29

〔記者羅添斌／台北報導〕明年度中央政府總預算案本週將送立法院審議，國防預算編列額度為三二一七億元，軍方人士指出，在政府財政困難下，軍方明年度仍有多項重要軍事投資案，其中，向美採購MK-48 ADCAP先進重型魚雷，將可強化我國潛艦戰力，以反制、遏止中國潛艦在台海周邊部署。

取代德製老舊SUT

國軍主力潛艦「海龍」、「海虎」，目前主要武器仍是使用近三十年的德製SUT重型魚雷，我國連續多年向美方爭取採購「速度更快、打得更遠」的MK-48 ADCAP先進潛射魚雷，來取代老舊的SUT，海軍以「劍魚專案」計畫做為代號，美國當局早在小布希政府任內就已同意出售，但因故未能進入實質程序，而現在這個問題已獲解決。

明年度國防預算僅編列三二一七億元，令不少關心台灣國防安全的人士憂心，包括多位美國智庫資深學者都認為，台灣若無法藉由增加國防預算額度及占GDP比率，來彰顯自主國防的決心，那麼要如何讓美國等國家相信及支持台灣國防？

軍方官員指出，明年度的總預算案，是蔡總統執政後提出的第一個執政年度預算，蔡日前已指示軍方立即全面更換國軍官兵的個人戰鬥裝備，國防部長馮世寬力爭的改善國軍官兵生活設施等項目，也都會在明年度預算中具體呈現。

在新增的軍事投資案方面，官員表示，包括有：空軍新型高級教練機採購案、海軍沱江軍艦後續艦的量產案、雄二及雄三反艦飛彈的機動發射車量產案、MK-48 ADCAP先進潛射魚雷採購案、海軍新型兩棲登陸艦建造案、海軍艦用防空飛彈系統採購案（海劍羚系統）等。

據指出，新型高級教練機採購案將在明年發包，但目前在採取「國際合作、國內生產」，以及「全數由國內自研自製」之間擺盪，蔡總統雖已公開表明要採取國內自研自製為目標，但最終仍要尊重使用單位，也就是空軍司令部的實際需求及想法。

增雄二雄三機動發射車

另在雄二、雄三反艦飛彈機動發射車的生產案上，官員表示，雄二及雄三反艦飛彈的量產案已完成，並採地面固定陣地、軍艦部署發射為主，機動發射為輔，但考量台灣飛彈陣地及軍艦在面臨中國飽和攻擊時的存活率，軍方評估有必要增加機動發射車的數量，因此同意進行機動發射車的後續量產計畫。