機捷4522件系統異常 兩個月內竟全釐清
調查報告並未公開交代 立委與學者質疑安全性
〔記者黃立翔／台北報導〕交通部昨與機場捷運監理調查委員、桃捷公司及桃園市長鄭文燦連袂宣布，機場捷運核心機電系統穩定性逐漸提升，並解決了土建、機電問題，在營運、合約上也獲共識。但學者質疑，四千多件系統異常紀錄，不可能在兩個月內全釐清改善，應盡快公布調查報告；立委李昆澤則強調，班距與系統效能還可依合約追究廠商，安全才是最重要的標準。
調查委員會總結報告 異常全改善並有證明文件
根據機捷監理調查委員會總結報告，機捷土建問題包括是否設置鋼軌伸縮接頭、埋置式軌道使用逾期黏著劑、軌道墊片破裂、工程檢查相關事項，機電類則包括第三軌跳接線燒毀、列車打滑事件、軌道電路誤佔據、號誌無線電異常、轉轍器異常、工程車佔據軌道無顯示及桃捷公司網站公布四五二二件異常，都已經獲改善並取得證明文件。
報告指出，包含人員訓練與進駐、初期營運班表設定、行李及旅客滿載測試，及營運規章、程序、模擬演練計畫等，桃捷公司已進駐展開演練，並確認初期班表，展開穩定性測試及模擬演練等，預辦登機及行李托運部分七月廿八日也通過壓力測試確認運作正常；合約部分已協助高鐵局、廠商及桃捷公司，釐清實質完工之認定、維修責任及計價爭議等事項並達成共識，再就工期、估驗計價、主里程碑認定、提速、逾期罰款等爭議，依法依約檢討。
高鐵局官員︰無法通車是桃捷仍存有認知差異
高鐵局官員指出，無法通車是桃捷公司對營運通車基準的認知差異，沒有任何軌道系統是以合約標準通車，都是通車之後才陸續提速、增班；交通部長賀陳旦更說，雪隧與高雄輕軌也是通車後才改善。
逢甲大學運管系副教授李克聰說，四五二二件異常能在兩個月內改善到僅剩兩位數，「效率驚人」。但列車滑行問題與材質、鋼軌黏著度、車速、坡度都有關，僅歸因於鋼軌鏽泥，而沒有全盤體檢，絕不妥當；鋼軌墊片破裂絕對是安全問題，也影響通訊，委員會卻一筆帶過未清楚交代，讓人覺得是頭痛醫頭、腳痛醫腳，忽略系統性風險，以降速換通車。
李昆澤認為，不管初期通車標準如何，照合約「該追究廠商就要追究」，安全是政府給人民最低限度的保障，做為國內坡度最陡、高度最高的捷運系統，機捷絕不能變成雲霄飛車，寧可延後通車保障安全，也不要搶通車。
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