黑心油案// 強冠董事長二審判22年 罰1.2億
〔記者葛祐豪、方志賢、洪臣宏／高雄報導〕喧騰一時的高雄強冠公司被控販售黑心油案，高雄高分院昨天宣判，董事長葉文祥加重判處廿二年徒刑，其中五年可易科罰金，副總經理戴啟川處十八年，其中四年可易科罰金，強冠公司則處罰金一億二千萬元。
主動和解換減刑 一毛未給
台灣消保會雖然肯定重判結果，象徵法院重視食安問題，應可嚇阻不肖廠商；但也批評強冠一開始就主動要求和解，「目的很明顯，就是透過和解來換取二審減刑」。原本有四○四八名消費者，對強冠提起團體訴訟，每人求償九萬元，總金額達三．六億元，但其中三八一一人，上月底以每人六千元與強冠達成和解，總計二二八六萬元。不過和解金迄今未支付，有被害人在二審開庭時當庭嗆聲：「不願原諒強冠。」
強冠稱 不動產被銀行扣押
台灣消保會副秘書長陳水吉指出，強冠的說法是公司沒現金，不動產都被銀行扣押，要等拍賣後，先還銀行欠款，餘款再由法院分配。由於檢方已扣押強冠公司近卅筆房地產，該會已向法院遞狀，聲請參與債權分配，以確保被害人能拿到賠償金。
這次判決採用今年七月一日上路的刑法沒收新制，犯罪所得「得」沒收，高雄高分院因此依法沒收強冠未扣案的八一五○萬、進威公司九四○萬、業者黃惠光一三三○萬及郭烈成七二一萬，總計一億一一四一萬。
台灣消保會去年七月接受行政院消保處委託，陸續向頂新、正義、北海及強冠四家油商提告，求償人數達二萬零六百廿六人，其中頂新的一萬零八百多人最多，求償金額超過九億元，已開庭五、六次，訴訟情況對頂新有利；正義五三一五人，求償四．七八億元，但一審僅判賠九三六萬；北海公司求償人數僅五百八十人，金額約五千二百萬元，已開庭審理。
至於另一起大統長基混油案，一審已判大統長基賠償九千一百多萬元，目前進入二審。
兩年前高雄市衛生局曾因此案重罰強冠五千萬元，罰金已繳清，但強冠不服，希望拿回五千萬元，目前還在行政訴訟。
強冠公司在劣油事件後已經歇業，大寮區鳳屏路上的廠區，產油設備依然存在，內部人員說，強冠早已易手，新團隊正向政府申請執照，同樣從事食用油品生產，已許久未見葉文祥進入廠區。
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標題：黑心油案// 強冠董事長二審判22年 罰1.2億
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