海外併購又受挫 中信銀收購信銀國際喊卡
2016-08-26
〔記者李靚慧、王孟倫、楊國文／台北報導〕中信金海外併購再度遭挫。中信金去年五月宣布中國信託銀行以一一六．七億元併中國中信集團旗下中信銀行所屬信銀國際（中國）一○○％股權，昨突然公告喊卡；因此，中信金以私募方式引進中國中信銀行資金的參股案也告終止。中信金表示，因為對方業務遭延宕，提出終止的要求。
中國中信銀參股也終止
不過，金管會官員表示，中銀參股我國金融機構必須要有在經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）國家設點的經驗，但中國中信銀行並沒有，所以不符合來台參股條件，整個交易當然無法走下去。
中信金代理發言人高麗雪指出，該案原預計年底前完成交割，但進度落後，預期已不可能在原定時間完成；信銀國際為配合中信銀的收購案，相關業務延宕、人員流失嚴重，因此提出終止的要求。
當初中信銀收購信銀國際的另一個條件，是以辦理私募現增的方式，引進中國中信銀資金，讓中資取得中信金三．八％股權，成為中資參股台灣上市金控的首例，但此條件也因信銀國際案終止而喊停。
中信金近來負面消息不斷，海外業務拓展也頻頻受挫。除了大股東辜仲諒陸續因紅火案、購地弊案、內線交易案遭約談，中信金經營權再度遭到覬覦。此外，繼先前農銀人壽參股案遭主管機關廢止、併購蘇格蘭銀行馬來西亞子行的案件因「來不及送件」合意中止，現在連信銀國際併購案也告吹。
另外，因涉及購地弊案及內線交易案，日前遭收押禁見的中信金大帳房兼董事吳豐富、中信管理處經理張友琛，吳、張兩人均不服提出抗告，高等法院認為北院原裁定於法有據，昨將抗告案駁回，二人遭收押禁見確定，至少均羈押二月。
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