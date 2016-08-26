反洗錢亮紅燈 台資香港分行 下個未爆彈？
2016-08-26
〔記者吳佳蓉、李靚慧／台北報導〕本國銀行反洗錢亮紅燈，香港分行恐成下個未爆彈！普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈昨表示，去年香港金管局金檢台資銀行的報告出爐，多數被評在反洗錢法遵制度上存有「重大瑕疵」，部分遭業務停牌或罰款處分，若再不改善，未來可能面臨更嚴重後果。
香港金檢 多數有重大瑕疵
資誠昨舉辦「全球反洗錢趨勢及經驗分享」記者會，梁鴻烈表示，洗錢防制為國際趨勢，鄰近的香港、新加坡不斷提升洗錢防制標準，早早採用國際「風險基礎原則（ＲＢＡ）」，根據不同洗錢風險種類、採取相應防制機制；但台灣今年才引進ＲＢＡ，九月才要交首次反洗錢法遵報告，根本沒經驗值，難以應對國外金融監理機關。
他指出，去年香港金管局金檢國銀ＲＢＡ執行狀況，多數在洗錢防制上被認定有「重大瑕疵」、有很大改善空間，部分國銀分支機構業務遭停牌、不可接新客戶，部分則被罰款。
梁鴻烈指出，「亞太洗錢防制組織（ＡＰＧ）」每十年會對會員國進行評鑑，二○○七年台灣評鑑分數僅六十分，差點成為黑名單；明年第四季台灣將再次受評，若不及格，將與巴拿馬、俄羅斯、緬甸等國一同列入黑名單，嚴重影響金融機構海外通匯及國家聲譽，且黑名單的標籤一貼就是十年。
對於台資銀行在反洗錢方面普遍被香港金管局視為「壞學生」，中國信託銀行總經理陳佳文坦言，香港的確認為台資銀行對於客戶是否取得合格存續證明的態度較不積極，中信銀已積極配合改善。
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