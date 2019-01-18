大哉問：台灣需要什麼樣的時裝週？

2019-01-18

文／邱馨誼

台灣需要什麼樣的時裝週？

這是個大哉問，在此之前，得先盤點台灣時尚產業狀況。

從官方到民間，細數上從經濟部、文化部、工業局、台北市政府、台南市政府等大大小小時裝計畫、以及民間曾經舉辦的NICE NEIGHBOR好鄰居風格時裝展，ELLE連續十年舉辦、曾經選出在工藝、音樂、服裝等領域中的New Talent活動，到通路端中興百貨、衣蝶解放區，以及許多媒體的主動報導，台灣市場從不缺少對於本地設計師的友善支援。

台灣設計師 你準備好了嗎？

但，台灣設計師是否具備了完整實力去打一場國際的仗？台灣設計師及品牌的創意或設計概念是否獨樹一格、在國際市場中能否被清楚辨識？材質與版型是否能與創意相輔相成？是否願意多花時間與本地紡織廠共創、實驗開發一些新的圖案、布料？並把開發的新布料，作為其品牌競爭力的核心？是否具備生產製造、成本配比、商業概略、國際運送、與各地Showroom合作、面對國際媒體的基本能力？從布料到生產全程是否都在台灣完成？如果沒有以上基礎，怎麼能接得到訂單、進而帶動整體時尚產業的發展，若以為辦一場熱鬧服裝秀，讓台灣設計師有個發表舞台，就能拯救時尚產業，實在太天真了！

網路崛起 通路的困境

面對全球不景氣與經濟上過多不確定因素，眾多採購人員都面臨極大的挑戰，以往紐約、倫敦、米蘭、巴黎動輒一、二個月的採購行程，硬生生縮短成一、二個禮拜。然而大部分規模較小的時裝店就只能選擇與時尚網路平台合作，像是La new black、Not just a label、Joor等，上網直接註冊後，可以批發價直接向設計品牌下單，然後運送到店，連旅費都省了。在預算精簡的保守氛圍裡，採購人員或店家寧願選擇有知名度、銷售與行銷操作相對安全的大品牌，也相對擠壓到新品牌被看到的空間，還有嘗試開拓新市場的勇氣。

寄賣 無法要求與建立風格

加上台灣通路商從百貨到零售店，普遍有二房東心態，百貨業沒有品牌採購團隊、僅有招商業務團隊，把風險轉嫁給進駐店家，無法從採購商品、視覺展示、配套的行銷作法等帶頭建立品牌觀點，難以像巴黎Le Bon Marché、倫敦Harvey Nichols、日本伊勢丹Isetan百貨風格輩出；而台灣一般零售店家為降低成本，多要求本地設計師品牌以寄賣來合作，然而實際上直接面對客人的店家最清楚消費者喜好，寄賣不僅讓設計師背負過多成本、季末盤整利潤抵不過庫存，店家也因利潤過低在銷售上興趣缺缺。

至於本地進口服裝店家採購人員，手上握有全球頂尖設計師的最新創意與訂單，在盤點過整體設計與價格後，國內設計師品牌是否能脫穎而出、讓他們願意下單？

紡織業 轉型的十字路口

台灣的紡織業儘管過去以機能布料上在全球市場殺出重圍，許多紡織廠在布料展最高殿堂：巴黎 Premiére Vision佔有一席之地，也與NIKE、Adidas、Burberry、Armani等國際大品牌長期合作，但面對中國紡織的威脅來勢洶洶，中國紡織廠不僅規模大、生產數量多，近年來也持續在技術及質感上提升；再加上全球時尚產業帶來的污染問題影響加劇，以及各大國際品牌政策瞬息萬變，作為前線的紡織產業利潤越來越低、風險越來越高。

前有荊棘、後有追兵，台灣紡織廠此時此刻也走到了十字路口：是否趁此機會轉型成為以永續為最高指導原則的生產製造方式？與台灣本地設計師一起跨領域設計共創，成為亞洲、甚至是國際間唯一的綠色紡織產業鏈？還是集合眾人力量進軍國際時尚、加上設計與藝術等領域、打造出台灣紡織布料像是Tencel、Lycra、Gore-Tex等金字品牌？是否能將台灣紡織最著名特色：快速研發、極具彈性的高品質製造服務發揚光大，讓全世界的時尚創新者都想來跟台灣紡織一起研發合作？

韓國經驗 展售整合 明星推動

以韓國為例，韓國不僅僅在過去10年快時尚風潮中，以東大門為首、速度與CP值兼具的批發產業闖出一片天，對於打造國家時尚形象門面、能讓產業升級的韓國設計師行銷也同步進行。以推廣韓國時裝設計師到海外為宗旨而成立的Concept Korea，2010年首次開始在紐約時裝週發表迄今，每季精選出數位足以代表韓潮風格的設計師，在時裝週期間辦理時裝秀及時裝展會，除了邀請時尚業內人士的參與外，也長期與時尚公關公司及造型師合作，讓包括雷哈娜等明星都穿上韓國設計師服飾推波助瀾，近幾年更深入歐洲市場，在巴黎時裝週期間，大量韓國設計師的參與，以及兼具創意和漂亮價格的作品，聲量已不容忽視。

時裝週的時間 一大學問

打進國際並非一蹴可幾，但挾政府的全部資源投入的台灣時尚產業計畫是否有正確且明確的目標？明白無論在本地或國際上每一步都需深入且長遠計畫與投資？

時裝週時間點的選擇也是學問，這和時裝週所要定位的方向切身相關。目前全球時裝週大致順序是：紐約─倫敦─米蘭─巴黎─上海，從全球市場來說，通常巴黎時裝週後不到一個月內，所有品牌訂單都已截止，準備後續生產去了，上海時裝週則主要針對廣大的中國市場，因此另成一格。

要選擇在所有時裝週開始前？或同紐約時裝週時間、或同倫敦時裝週時間的策略？還是緊接在巴黎時裝週之後？或上海時裝週前？目前全球市場的興衰以及台灣設計師品牌的優勢是什麼？台北時裝週首先鎖定的是歐洲市場、中國市場、美國市場？是否需要主動出擊？要邀請的採購或買家是來自哪裡、主力是什麼樣類型的銷售方式：網路、百貨、批發、風格店家？以上細節都攸關到時間點的選擇。

整合串聯 長期計畫 接軌國際

長久以來國內各單位的時尚計劃資源過於分散、零碎，一個國家級的時裝週不僅得深入串連原本互不相干的台灣時尚產業上中下游，先解決現今設計師、紡織廠、及通路三方存在已久的問題，鼓勵產業內多方對話，這些只是基礎，還得進一步清楚剖析台灣時尚產業優缺點，具備前瞻性思維，針對不同領域的需求，提供最核心策略、以及更創造性又破格的作法：改變台灣零售產業樣態、協助設計師進軍國際、支持紡織廠升級再造、早一步接軌全球未來趨勢。

在多數時裝週操盤者選擇放煙火一瞬即逝的同時，希望政府能靜下心來想想：越簡單容易的事情越無法產生效用，軟體建設之於硬體，其實更需要長遠投資與紮根，不管是培養設計師的獨立思考創意、上下游串連共創、與全球零售接軌的商業概念、跟時尚專業Showroom合作推廣，還有各國際市場趨勢的深入理解與各領域跨國交流、以城市或組織之名來進行產業品牌升級等等，在面對未來越來越嚴苛的經濟環境，政府更需要傾聽各方產業建議、為時尚產業擬定各種策略、備妥充足彈藥來因應，而非給條大魚僅僅如此而已。

（作者曾任時尚媒體、研究所兼任講師，現為策展人、品牌顧問。）

圖片提供／畢圖比未來品牌事務所、ELLE

2014「ELLE New Talent」得獎者與總編輯盧淑芬（中）合影。

2017「 ELLE Power of New Talent」活動結合音樂與時尚，圖為設計師周裕穎的作品。

第三屆「NICE NEIGHBOR好鄰居風格時裝展」的設計師群大合照，這個時裝展會試圖打造台灣設計師進軍國際的練習場：提前一季發表至少45件新裝、中英文品牌介紹與訂單、展會選在米蘭時裝週期間，讓設計師們能在展會後帶著已準備好作品就直奔巴黎。

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