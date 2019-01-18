第一場國家級的台北時裝週

2019-01-18

記者王瀅娟／台北報導

剛剛落幕的第一屆「台北時裝週」由中華民國文化部主辦，是國家級政府單位主導的時裝週，包括8場品牌秀、4場主題秀，40位設計師作品靜態展覽與多場時尚論壇，特別的是多了一個「開幕式」，將時尚當作文化活動舉辦，邀請知名劇場導演李小平擔任開幕式總導演，高低層疊的背板與8字形的伸展台，搭配影像投影，讓來自日本、韓國與馬來西亞等國際媒體、部落客與買家感受台灣山川河海的自然氛圍，40位服裝設計師、80套作品走秀，搭配音樂、舞蹈、傳統表演藝術與民俗技藝，分段式展演，呈現台灣時尚的文化底蘊，比起以往時裝週記者會上大堆頭走秀卻看不見重點的方式好上許多。

而活動內容雖然與前列的時裝週差不多，但是細膩程度勝過以往。首先，單場走秀的8個設計師品牌是由多位時尚雜誌總編輯與資深造型師組成的評審團選出，因此品牌秀不但能呈現台灣時尚品牌風格廣度，而且展演作品水準相當平均地高，而原住民、客家、傳統藝術與機能性布料等台灣文化色彩鮮明的品牌則歸類為主題秀，因此多品牌同場走秀呈現也不會覺得雜亂無章，更能凸顯特色。

至此，我們可以說，我們終於有自己的時裝週了！？

好尷尬 買手沒有預算的時間點

第一屆台北時裝週證明了台灣有辦出國際水準服裝秀的能力，然而對於能否從一個時裝週變成一個規模經濟？這可能是傾國家之力舉辦的台北時裝週所需要思考的。

首先最大的關鍵，就是「時間點」的安排。12月是非常尷尬的時間點，究竟是該秀「當季秋冬」系列幫助當季銷售，或是發表「明年春夏」的作品以接訂單？因為，時裝週不僅僅是服裝設計師展現創意的場域，還有最重要、最重要、最重要建立起「實際銷售、創造訂單」的管道。

雖然台北時裝週有邀請國際買手來台，問題是經過9月與10月的四大國際時裝週，以及台灣鄰近國家主要城市如東京、首爾、上海等地接續的時裝週後，買手手上已經無預算，即使願意前來參加，也無力採購，只能留待下次看看。

記者認為，將台北時裝週的時間設定接在國際四大時裝週之後，與東京、首爾、上海時裝週間的夾縫，邀請對亞洲品牌有興趣的買手們在手頭還有預算的時間點前來，會不會對台灣服裝設計師的實質幫助會更大？

好可惜 未見接單行銷機制的串連

第一屆台北時裝週手冊，也讓人摸不著頭緒，既然名為「時裝週」，設計師理該當是時裝週的主角，然而這一本手冊，每個贊助廠商都有自己獨立的一頁，甚至為活動拍攝的主視覺也做到2單頁甚至跨頁，卻看不見設計師與品牌的介紹，最後只簡單帶過40位設計師的名字清單。

可惜了都已經用心邀請國際時尚圈嘉賓來台，卻沒有好好地介紹這40位設計師，讓嘉賓們留下更深的印象，甚至是輔導設計師對外接單、連結下單的行銷串連幾乎都沒有，時裝週當然可以是展現文化創意的一環，但傾國家之力舉辦的時裝週活動，不就是希望協助設計師或紡織產業進入全球市場鏈甚至是與本地服裝市場接上地氣嗎？

好遺憾 錯失了行銷城市觀光的好機會

第一屆台北時裝週場地，文化部屬意：台灣戲曲中心，由台灣設計師姚仁喜興建，位於芝山捷運站旁走路約5分鐘約可抵達，由場地選擇可以看出文化部意圖藉由時裝週活動來推廣這個新場地，希望讓更多人認識它。

台灣戲曲中心所在位置，距離目前人潮眾多的主流商圈尚有一段距離，在串連鄰近商圈人潮有一定難度，然而整場時裝週活動未見積極的行銷面串連，甚至結合網路時興的打卡上傳，以創造國內設計師更多的聲量，就記者實地觀察，媒體現場參與意願都偏低了，更何況是一般消費大眾，時裝週不就該務實地從本地市場推廣起，讓消費者認識更多台灣設計師，進而成為顧客，媒體的推波助瀾與一般民眾的觸及率是很重要的。

圖片提供／台北時裝週、樺舍公關、台北魅力展、台北好時尚、台南市政府經濟發展局

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