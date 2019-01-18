親愛的文化部長官，關於台北時裝週，你可以這麼做。

2019-01-18

文／邱馨誼

1.統整名單 資訊共享

統整台灣時尚產業上中下游產業名單，包含紡織、副料、打版、樣品、成衣廠、設計師、採購、藝術家、攝影師、模特兒等，以及在國際時尚之都求學、工作的年輕人們，讓各領域能快速找到合作夥伴，不管國內外活動都能迅速將台灣時尚人串連在一起。

整理名單同時，也開始建立一個國際時尚產業的訊息分享平台，從國際趨勢、各大紡織展、時裝週、成衣展、時尚媒體等相關資料的統整與發佈，以及所有參加國際活動後紡織廠商及設計師的反饋，提供日後參考，避免重複走冤枉路。

2.台北做起 串連全台

整合現有全台時裝展會及活動，為每一季台北時裝週設定不同主題與階段性任務，串連所有台灣各產業領域的時尚人，勇於嘗試、打造各種不同服裝秀特殊體驗，持續邀請國際時尚圈重量級人物及買家們訪台交流，以及在時裝週期間串連整個台北城內設計相關店家舉辦活動，打造一個讓時尚人會一訪再訪的時尚設計城市。

3.建立台灣產業鏈平台

打造一個台灣時尚產業鏈的電子平台，整合具研發能力、國際接單、特殊發明等台灣紡織、副料、染整、加工、打版、成衣製造等產業，並依照產業不同及製造中所產生碳足跡、有機永續材質等分類標誌，讓越來越分眾的全球時尚市場能在此網站一次找齊所需廠商，並配置嫻熟外語的專人協助引薦與介紹。

4.長期的國際計畫

設定台灣時尚產業的定位，以及未來可發展的趨勢策略，進一步與四大時裝週及各時尚之都，包含巴黎、米蘭、紐約、倫敦、上海、東京、首爾等時尚產業展開不同形式的交流學習合作，並評估其他有潛力的國際市場。. 展開一個國際推廣的長期計畫，為紡織廠及設計師制訂不同策略與作法，制定至少5年以上、各種不同形式活動的行銷推廣，持續在國際上發聲。

5.成立全球線上展會平台

以一個台灣設計師時尚線上展會平台(online fashion trade show)，整合台灣設計師作為國際看見台灣時尚產業的入口，等時機成熟後，加入物流、金流，成為一個完整的台灣線上時尚平台(online showroom+wholesale)。

（作者曾任時尚媒體、研究所兼任講師，現為策展人、品牌顧問。）

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