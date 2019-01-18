2019-01-18

記者王瀅娟／台北報導

回顧2018年，台灣下半年連續有4個「官方時裝週」登場，炒熱台灣時尚氛圍，讓本土設計師們有更多以及更大的舞台向大眾展示自我的機會。

然而，4個時裝週不僅讓一般人搞不清楚為何會有這麼多時裝週，甚至其中有2個以台北時裝週命名，舉行的時間點相隔2個月，連設計師們也覺得困惑，為何不能合併，讓聲勢更為浩大？

進一步追根究柢，說穿了就是台灣公部門長期以來的積習，地方與中央，甚至中央部門間有類似的業務，卻缺乏跨部門整合能力，以致於各行其事，使得類似的活動重複上演，讓我們 先來看看由台灣官方單位出資的時尚活動到底有哪些？

台北魅力展

歷史最悠久的「台北魅力展」（Taipei In Style，簡稱TIS），創立於2006年，由中華民國紡織業拓展會（簡稱紡拓會）主辦，財源約半數由經濟部下轄單位，如國際貿易局、工業局及技術處等補助，原本一年舉辦一次，自2016年起改為一年舉辦2次，每次為期約4天，內容包括動態展演、靜態展售與時尚趨勢研討會。不過，因為紡拓會主要配合國內紡織業發展需要協助拓展業務，台北魅力展旨在結合國內服裝上、中游產業研發優勢，鼓勵下游業者發展時尚設計及自創品牌，以提升台灣紡織產業的競爭力，增加品牌附加價值，兼有推廣紡織品與其相關的時尚設計業務，參展品牌不全為設計師品牌，同時動態展演參雜單一品牌與多品牌，而同場展演的品牌又常常調性相異，性質上接近媒合紡織業與設計端的展演活動。

台北好時尚

「台北好時尚」是由台北市政府產業發展局支持的時尚推廣項目，最重要的是辦理「台北TOP時裝設計大賞」，至去年為第六屆，連兩屆金獎得主周裕穎，與去年最佳版型運用獎得主李維錚都已自創品牌，固定參加國際時裝週展演，也都入選今年台北時裝週單一品牌秀，是許多服裝設計學子看重的比賽。

為了整合時尚產業上、中、下游，「台北好時尚」今年另於永樂市場4樓開闢「T Fashion時尚實驗基地」，由台灣服飾設計師協會主辦，串連14所服裝設計相關大專院校、超過22個品牌與設計師進駐，結合永樂市場2、3樓的布料與打版師，以推動經驗傳承與交流。此外，也引進TG3D的數位量身科技、問大咖造型師諮詢APP、浪Live直播APP等時尚科技與社群媒體。同時，規畫共享工作空間，進駐廠商與品牌可在此開會、洽談合作，也會不定期舉辦發表會、展演與論壇，促進產業、產學與跨界交流。

台南時裝週

台灣紡織重鎮所在地台南市政府，自100年開始，每年都有舉辦類似時裝週的活動，目前統歸主辦單位為經發局，主要針對以提升台南紡織廠商交流與開拓市場為主的時尚活動，去年已是第八屆，歷屆活動內容包括了服裝秀、展覽或競賽，去年舉辦了「ECOTOPIA永續時尚設計獎」，喚起了全台對舊衣改造的熱潮，同時也向下紮根向服裝學院學生宣導永續時尚的概念，另外還媒合了國內設計師與台南紡織廠商舉辦了「FASHION×ART」時尚藝術秀。

台北時裝週Vogue全球購物夜

「台北時裝週Vogue全球購物夜」是由台北市政府文化局主辦，去年結合Vogue Fashion’s Night Out時尚購物夜，舉辦為期2週的香堤大道展覽與2天的封街大秀，第1天為國際品牌秀，第2天為6位台灣設計師品牌秀，結合了聲光、競技以及觀光巴士資源，加上眾多明星加持炒熱台北對時尚的關注度，活動主題比較偏向於助益當季行銷。

圖片提供／台北時裝週、樺舍公關、台北魅力展、台北好時尚、台南市政府經濟發展局

台北魅力展今年於松菸文創園區製菸工廠舉辦動態秀，秀場三面搭設LED，讓無法做太多變化的秀場可以因數位影像營造品牌獨特識別，圖為ASUS X 陳科維Alexander Ling Chen。

台北魅力展秀場高畫質的LED螢幕可以投射出逼真的影像，讓看秀觀眾更進入情境，圖為ASUS X 陳科維Alexander Ling Chen。

台北TOP時裝設計大賞是「台北好時尚」的主力活動，圖為台北市長柯文哲與得獎者合影。（記者陳奕全攝）

「台北時裝週Vogue全球購物夜」舞台設於主辦單位台北市政府東大門前廣場，結合數位投影。

台南時裝週「FASHION ×ART」時尚藝術秀，圖為和明紡織Weavism和設計師林純升的合作。

台南時裝週「ECOTOPIA永續時尚設計獎」所有得獎者與台灣流行時尚產業聯盟理事長李桂林(左六，頭戴帽飾)、文化部常務次長李連權（左七）、台南市代理市長李孟諺（右五）、台南市政府經濟發展局局長殷世熙（右四）合影。

台南時裝週「ECOTOPIA永續時尚設計獎」第一名得獎作品：張亞詰。

「台北好時尚」於永樂市場的「有布組合」可提供特殊、小量的織品給服裝設計師，也可媒合設計師與傳統批發紡織業。

「台北好時尚」於永樂市場4樓開闢「T Fashion時尚實驗基地」，引進TG3D數位量身科技，可幫助設計師更快看到設計實際穿上身的樣子。

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