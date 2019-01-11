金品時刻：Montblanc 寫出金彩之年

2019-01-11

記者方惠宗／台北報導

萬寶龍（Montblanc）預計在今年夏天正式上市一款名為「ExpressionNib」的創新金質筆尖，宣稱將帶來更精緻完美的書寫感受。

萬寶龍將完全採用金質製作的ExpressionNib視為「自我表現的最高享受」，指出：「這款具有特殊彈性的筆尖能適應各種書寫風格，帶來更優質的書寫感。」品牌表示，這款筆尖的細長設計與特殊幾何造型之筆尖「銥點」，提升了書寫時的精準度。當書寫的壓力減低，筆尖翼部迅速合起，這個重要的特色可以提供書寫者多種書寫風格。書寫時施加的壓力不同，書寫線條的寬度即產生變化，讓書寫在紙張上的色澤也會有所不同。

圖片提供／Montblanc

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