金品時刻：Dior 黛妃包 金藝術

2019-01-11

記者方惠宗／台北報導

Dior再度與不同藝術家合作推出「Dior Lady Art #3」藝術家限量系列提包，本屆首次全與女性藝術家合作，重新詮釋經典Lady Dior包款，吸睛的是，金色元素為這款素有「黛妃包」美名的雋永設計帶來閃耀焦點。

87歲的哥倫比亞視覺藝術家Olga de Amaral以她鍾愛的織品纖維和金屬重新描繪Lady Dior包款。為了呈現流金歲月的感覺，她將24Ｋ金箔一片片貼在方形繡花帆布上，重新錘鍛小掛飾，再以絲網印刷法將金質玫瑰圖紋印在藍色織布內裡。Olga 同時也將銀質珠管繡在軟木皮上，點綴迷你款Lady Dior。

出生於廣島、畢業於東京藝術大學的35歲日本藝術家荒神明香（Haruka Kojin）創作的中型Lady Dior則是將許多透明片綴繡於銀色小羊皮上，與金色和銀色金屬Dior吊飾相互呼應。另一款迷你Lady Dior雖使用相同設計，但採用與襯裡和諧呼應的金色，並運用更大量的透光片，讓包款散發魔鏡般的光輝。這項獨樹一幟的創作呼應荒神明香令人印象深刻、夢幻輕盈的裝置藝術作品《隱形鏡片》（Contact Lens）。

圖片提供／Dior

Olga de Amaral創作的Lady Dior 24K金箔帆布片漩渦鑲嵌中型提包，600,000元。（© Greg Bleakney）

Lady Dior 24K金箔帆布片橫疊鑲嵌中型提包（左），600,000元；Lady Dior mini金色山羊皮金屬珠管刺繡提包（右）與銀色山羊皮金屬珠管刺繡提包（中），各285,000元。（© Greg Bleakney）

Olga de Amaral。（© Greg Bleakney）

Lady Dior金屬銀小羊皮繡透光片中型提包（左），310,000元；Lady Dior mini金屬金小羊皮繡透光片提包，235,000元。（© Go Itami）

荒神明香。（© Go Itami）

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