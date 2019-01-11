金品時刻：Montblanc 金墨添運

2019-01-11

文／記者林欣若

在極度有限的筆身雕鑿刻畫出豐富圖案故事，一向是萬寶龍（Montblanc）最擅長的工藝，從2015年首度推出以生肖傳說為靈感的年度系列，萬寶龍每年精心刻畫神話中的動物及其巨大的力量，每一款書寫工具的設計與意義都不相同，但都是為了向古老符號致敬。

豬年限量筆的筆蓋以人工雕刻和拋光呈現富足豐潤的豬，四周佈滿精緻的葉片和花朵，增添富貴意象，香檳金色的筆身同樣是吉慶富貴色彩，佈滿精細雕刻花紋，筆尖壓印優雅的生肖圖案，筆尾鑲嵌一顆代表豬生肖誕生石的璀璨紅寶石，鋼筆頂端鑲嵌珍珠母貝材質之萬寶龍六角白星標誌。為了增添來年的好運氣，豬生肖限量筆的上市數量為象徵與「發」同音的幸運號碼8×8×8，共512只。

另一款天龍限量筆以東方神獸：龍為主角，香檳金色呼應尊貴無比的金龍，象徵財富、智慧與仁慈，銀質筆蓋有手工雕刻祥龍圖案，質筆身覆蓋白色亮漆，飾有祥龍環繞的圖紋，珍珠母貝材質之萬寶龍六角白星標誌鑲嵌於黑色縞瑪瑙內，並覆上一層藍寶石水晶玻璃，更顯精緻珍貴，限量88只的構想源於幸運號碼8。

另外，在東方文化中，黃色和金色象徵幸運和財富，萬寶龍特別推出以玻璃墨水瓶包裝的金色墨水增添好運，採用金色Saffiano皮革製作的精緻筆記本，設計靈感源於豬生肖的堅韌與耐力。

圖片提供／Montblanc

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