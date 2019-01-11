金品時刻：Louis Vuitton 游牧之香

2019-01-11

記者方惠宗／台北報導

法國精品Louis Vuitton（LV）首次推出香氛蠟燭，以四款香氛蠟燭為居室環境幻化另一種氛圍。

為了在室內模擬捕捉從自然環境散發出的香氣，LV調香大師Jacques Cavallier Belletrud將首次設計的四款香氛蠟燭的情境設定為窗子對外大開的居室，抑或從外面吹進一陣帶有詩意的微風縈繞室內。於世界香水之都、南法格拉斯（Grasse）的香氛工坊Les Fontaines Parfumées實驗室調製出每款精品香氛，亦透露四季所代表的不同情調，包括（1）擁有春季的百葉薔薇和五月玫瑰的「L’Air du Jardin」（花園氣息）；（2）將馬黛茶、甜橙、中國雙瓣茉莉、橙花與豆蔻的香精合併的「Île Blanche」（白色海島）；（3）靈感來自火紅色森林，融合印尼廣藿香、天竺葵與秘魯香脂的「Feuilles d’Or」（金燦葉片）；以及（4）融入八角、肉桂與覆盆子，以燃香體現羊絨毛毯、宛如身處雪中木屋的「Dehors Il Neige」（屋外飄雪）。搭配由Marc Newson設計的第一款香氛蠟燭容器，採用象徵LV的天然皮革材質製作提把，目的在於方便攜帶，並以金屬鉚釘固定於瓷器，金色飾面的金屬上蓋可置於蠟燭下方作為底座。

令人驚喜的還有充滿色彩巧思的燭芯，這是在格拉斯進行的手工上色，選色十分活潑，亦讓香氛蠟燭多了視覺上的溫馨感受。

圖片提供／Louis Vuitton

工業設計師Marc Newson與調香大師Jacques Cavallier Belletrud聯手打造LV香氛蠟燭。

法國精品Louis Vuitton推出四款香氛蠟燭，各約7,100元。

金色金屬上蓋可置於蠟燭下方作為底座，燭芯亦充滿色彩巧思。

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