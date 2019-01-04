〈Pre-SIHH〉創新經典：Jaeger-LeCoultre

2019-01-04

記者林欣若／台北報導

2019年日內瓦高級鐘錶展（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）即將在1月14日登場，今年共有35個品牌參與盛會，展前率先曝光的作品中，以品牌經典為靈感創作出全新錶款，顯示在未見明朗的景氣下，保守路線、演繹經典仍是最佳戰術。

新超薄 新月相

積家（Jaeger-LeCoultre）品牌創立超過180年，除了以400多項專利、1,250款機芯強調其專業精準，扭索飾紋、雕刻、寶石鑲嵌、琺瑯等源遠流長的技藝世代相傳，更讓積家的腕錶不論內裝或外觀都具有高度水準，Master Ultra Thin超薄大師腕錶系列便是集結兩大珍稀工藝：扭索飾紋和琺瑯工藝的代表作。

全新推出Master Ultra Thin Moon Enamel超薄大師系列月相琺瑯腕錶，同樣採用手工扭索飾紋藍色琺瑯錶盤，更為修長的時標、拋光月亮和雕刻圓盤，散發純粹細緻的製錶風格，工匠心無旁鶩專注於製作扭索飾紋和半透明藍色琺瑯塗層，以純手工的方式完成琺瑯裝飾，每當滿月時，圓潤的拋光白色圓盤便會出現在湛藍的夜空中，更顯皎潔。

圖片提供／Jaeger-LeCoultre

Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Moon Enamel超薄大師系列月相琺瑯腕錶，6點鐘位置的視窗，拋光月相圓盤經過雕刻，展示日期數字，在視覺上營造若隱若現的效果。

Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Moon Enamel超薄大師系列月相琺瑯腕錶，搭載925/2型自動上鏈機芯，動力儲存70小時。

Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Moon Enamel超薄大師系列月相琺瑯腕錶，10.04毫米超薄白金錶殼，線條簡約。

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