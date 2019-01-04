〈Pre-SIHH〉創新經典：Piaget

2019-01-04

記者林欣若／台北報導

2019年日內瓦高級鐘錶展（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）即將在1月14日登場，今年共有35個品牌參與盛會，展前率先曝光的作品中，以品牌經典為靈感創作出全新錶款，顯示在未見明朗的景氣下，保守路線、演繹經典仍是最佳戰術。

隕石印記 新錶盤

「從地心奔向銀河之源」，伯爵（Piaget）以此浪漫字句為主題，發表三款SIHH預覽作品，地心代表鑽石、銀河之源指的是隕石，兩者皆是經過悠遠時光醞釀出光華璀璨，成為伯爵的Altiplano腕錶美麗的時間印記。

來自非洲納米比亞的隕石有著獨特的魏德曼（Widmanstätten）紋理，讓錶盤宛若穹蒼，隨著光影變化呈現不同面貌，每一款錶盤的隕石紋理都是獨一無二的天然藝術，41毫米的玫瑰金Altiplano Tourbillon藍色隕石錶盤以閃鑽點綴，2點鐘位置的浮動式陀飛輪是穹蒼中的耀眼星體，與8點鐘位置的偏心式時分顯示盤遙望呼應；另一款搭配灰色隕石錶盤捨去多餘裝飾，完整表現隕石紋理之美。

36毫米Altiplano高級珠寶腕錶的錶圈環繞著長方形切割鑽石，錶盤獨特的深藍色調游走於鈷藍與午夜藍之間，也是伯爵最具代表性的顏色，太陽放射飾紋錶盤與鑽石光彩相互輝映。

圖片提供／Piaget

Piaget Altiplano陀飛輪腕錶，41毫米18K玫瑰金錶殼鑲飾鑽石，藍色隕石錶盤配有玫瑰金色時標，搭載670P超薄手動上鏈陀飛輪機械機芯。

Piaget Altiplano腕錶，40毫米18K玫瑰金錶殼，灰色隕石錶盤配有玫瑰金色時標，搭載1203P超薄自動上鏈機芯。

以人工修飾加工的陀飛輪框架和錶橋，有著經典伯爵「P」標誌。

以人工修飾加工的陀飛輪框架和錶橋。

Piaget Altiplano腕錶，36毫米18K白金錶殼鑲飾長方形切割鑽石，伯爵藍錶盤配以白金時標，搭載430P超薄手動上鏈機芯。

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