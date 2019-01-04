〈Pre-SIHH〉創新經典：Montblanc

2019-01-04

記者林欣若／台北報導

2019年日內瓦高級鐘錶展（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）即將在1月14日登場，今年共有35個品牌參與盛會，展前率先曝光的作品中，以品牌經典為靈感創作出全新錶款，顯示在未見明朗的景氣下，保守路線、演繹經典仍是最佳戰術。

傳承系列 新計時

萬寶龍（Montblanc）自2006年併購了位於瑞士侏儸山區Villeret的Minerva錶廠，成功從書寫精品品牌躍升為專業製錶品牌，以Minerva錶廠百年歷史為靈感而推出的Star Legacy明星傳承系列，端莊優雅的設計展現經典原貌，同時加入與時俱進的複雜功能，傳承與創新和諧共存。

2019年明星傳承系列推出全新Nicolas Rieussec計時碼錶，向法國製錶師Nicolas Rieussec致敬，Nicolas Rieussec發明了史上第一款滴墨式計時器，並於1821年取得專利，為高級製錶的發展歷史豎立指標性的里程碑。Nicolas Rieussec計時碼錶的錶盤配置了兩個左右排列旋轉盤，7點鐘位置是60秒計時盤、5點鐘位置為30分鐘計時盤，雙旋轉盤以及偏心時針與分鐘環均採微拱設計，錶盤外部環鐫刻Nicolas Rieussec字樣。

搭載羅馬數字的全新腕錶有著古典懷舊魅力，明星傳承系列日期顯示自動腕錶錶盤上的放射狀星形扭索紋飾、葉形指針、陽刻浮雕扭索紋飾以及獨特的軌道環設計，皆源自經典；明星傳承系列全日曆腕錶，配置時針、分針、秒針、星期、日期、月份與月相功能。頂端為一紅色新月的日期指針搭配錶盤外環的31個數字環，能清晰讀取日期。

圖片提供／Montblanc

Montblanc明星傳承系列Nicolas Rieussec計時碼錶，搭載MB R200自動上鍊機芯，動力儲存72小時，能向前或向後快速調校時針與日期顯示，對於旅行來說是非常實用的功能。

Montblanc明星傳承系列Nicolas Rieussec計時碼錶，搭載MB R200自動上鍊機芯，動力儲存72小時，能向前或向後快速調校時針與日期顯示，對於旅行來說是非常實用的功能。

Montblanc明星傳承系列全日曆腕錶，搭載MB 29.12自動上鏈機芯，全日曆功能，以中央指針顯示日期，12點鐘位置是星期與月份顯示窗，6點鐘位置是月相顯示。

Montblanc明星傳承系列全日曆腕錶，搭載MB 29.12自動上鏈機芯，全日曆功能，以中央指針顯示日期，12點鐘位置是星期與月份顯示窗，6點鐘位置是月相顯示。

Montblanc日期顯示自動腕錶，搭載MB 24.01自動上鏈機芯，中央時針、分針與秒針、6點鐘位置的日期顯示窗。

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