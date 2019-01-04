〈Pre-SIHH〉創新經典：H. Moser & Cie.

2019-01-04

記者林欣若／台北報導

2019年日內瓦高級鐘錶展（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）即將在1月14日登場，今年共有35個品牌參與盛會，展前率先曝光的作品中，以品牌經典為靈感創作出全新錶款，顯示在未見明朗的景氣下，保守路線、演繹經典仍是最佳戰術。

新陀飛輪 全地形

亨利慕時（H. Moser & Cie.）的Pioneer開拓者系列一如其名，開拓進取、大膽冒險，2015年推出以來，以堅固材質搭載實用功能，讓玩家們能盡情冒險。繼2016年推出防水120米、水陸兩用的萬年曆，成功將脆弱精密的複雜功能變得強悍堅固，2019年再推出能征服全地形的不鏽鋼陀飛輪腕錶，是少數在任何情況下都能佩戴的陀飛輪腕錶。

42.8毫米的錶殼堅固耐磨，防水深度120米，為開拓者陀飛輪的複雜機芯提供完整保護，亨利慕時利用可換式模組機制，讓陀飛輪的保養和維修更方便，意即陀飛輪部分可以從機芯獨立出來，當配戴者需要維修手錶時，製錶師只需分開陀飛輪部份維修，不需要維修整組機芯，這樣的機制除了大幅減少維護時間，更可明確知道模組出現的問題，減少整組機芯維修的成本。

圖片提供／H. Moser & Cie.

H. Moser & Cie.開拓者不鏽鋼陀飛輪腕錶，為每日佩戴設計、配備雙層游絲的飛行陀飛輪，提供三日動力儲存。

H. Moser & Cie.開拓者不鏽鋼陀飛輪腕錶採用18K實心紅金打造的擺陀呈鏤空設計，清楚透露出擺陀下方的機制。

H. Moser & Cie.的可換式模組機制，讓機芯維修更精準省力。

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