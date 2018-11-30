2018-11-30

記者林欣若／台北報導

極致纖薄 舒適配戴

CITIZEN在2016年首度推出Eco-Drive One系列，以機芯厚度1毫米、全錶厚度2.98毫米、搭載品牌標誌性的光動能技術，成為市面上最纖薄的光動能錶款，今年CITIZEN慶祝光動能專利技術誕生40週年，再次推出頂級錶款Eco-Drive One AR5044-03E，延用纖薄設計，並在金屬陶瓷錶圈上首度採用堅固耐磨的Altic鋁鈦碳材質，以簡潔的錶盤設計搭配黑色皮錶帶展現低調質感。

另外三款限量款超級鈦Eco-Drive One系列，比一般不鏽鋼輕40%，但表面堅硬度卻有5倍以上，鈦材質同時具有抗腐蝕、耐磨損、低敏感的特性，藍寶石玻璃鏡面之下，簡潔的時標展現俐落大器，在耐用性、時尚感和佩戴舒適度之間取得絕佳的平衡。

圖片提供／CITIZEN

CITIZEN Eco-Drive One AR5044-03E，198,000元。

Eco-Drive One AR5044-03E搭配日本工匠設計的限量錶盒，無使用釘子及黏著劑打造出的錶盒，外觀麻葉形的圖騰，在日本有避邪消災的祈福之意。

CITIZEN Eco-Drive One AR5034-58E，125,000元。

CITIZEN Eco-Drive One AR5044-03E，198,000元。

CITIZEN Eco-Drive One AR5030-59L，125,000元。

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