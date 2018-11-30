2018-11-30

記者林欣若／台北報導

水晶點綴 璀璨光輝

Swatch緊抓流行趨勢，以繽紛色彩將腕錶打造成亮眼配件，秋冬全新「放閃愛炫耀GLITTER系列」捨棄飽和色彩，改以低調的黑色、深藍，優雅的白色、粉紅，帶來成熟的小女人韻味，簡單素淨的錶盤點綴施華洛世奇水晶，為純色腕錶注入耀眼光輝，即使優雅簡約，也能成為眾人矚目的焦點。

主打款「粉紅閃耀 PINKSPARKLES」是粉嫩的baby pink，閃耀錶圈點綴施華洛世奇水晶，光芒在粉色錶盤間輕舞；「耀眼光芒SPARKLELIGHT」以金色錶盤搭配璀璨錶圈，一閃一閃亮晶晶，光耀無比；「藍夜星空BLUSPARKLES」在深藍色錶盤襯托下，施華洛世奇水晶猶如夜空星光，浪漫詩意；「暗夜星空SPARKLENIGHT」以全黑造型展搭配銀色錶圈，施華洛世奇水晶閃耀神秘光彩。

圖片提供／Swatch

Swatch 在充滿質感的經典腕錶上，點綴施華洛世奇水晶，打造優雅風格。

Swatch 耀眼光芒SPARKLELIGHT，2,200元。

Swatch 粉紅閃耀PINKSPARKLES，2,500元。

Swatch 藍夜星空BLUSPARKLES，2,500元。

Swatch 暗夜星空SPARKLENIGHT，2,200元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/