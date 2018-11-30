2018-11-30

記者林欣若／台北報導

素淨的錶盤、簡約的輪廓，低調的腕錶設計，雖不搶眼、卻是最稱職百搭的配件。

科技陶瓷 自然之美

雷達（RADO）運用陶瓷製錶已達出神入化境界，獨特的高科技陶瓷燒製技術賦予陶瓷黑白原色以及有如金屬質感的電漿色彩，今年RADO與義大利大型花園推廣組織Grandi Giardini Italiani合作，推出三款True Thinline Nature真我超薄自然系列，陶瓷面盤呈現大地、海洋、樹葉色彩，搭配簡約的設計，藉由腕錶重現初始自然的美麗景緻。

RADO首創的超薄高科技陶瓷結構、搭配整體式構造錶殼，打造輕盈纖薄的外觀，陶瓷同時具有耐久、不易磨損的特性，是兼具時尚感與實用性的材質。向來喜歡從大自然取經的RADO，這次以大地的灰褐色、海水的午夜藍、樹葉的蒼翠綠為主題，以高科技陶瓷高難度的燒製技術忠實地重現這些自然色系，錶盤也經過獨特的染色處理，水對應珍珠母貝漆層錶盤、大地對應金屬塗層錶盤、樹葉則配合綠色珍珠母貝錶盤，讓錶帶和錶盤色彩一致，每件作品都巧妙地喚起大自然的美好。

圖片提供／RADO

RADO True Thinline Nature真我超薄自然系列拋光棕色，棕色鑽石粉末紋理錶盤，各67,600元。

RADO True Thinline Nature真我超薄自然系列拋光棕色，棕色鑽石粉末紋理錶盤，各67,600元。

RADO True Thinline Nature真我超薄自然系列海洋藍，藍色珍珠母貝錶盤，67,600元。

RADO True Thinline Nature真我超薄自然系列拋光森林綠，森林綠珍珠母貝錶盤，飾有葉片紋理圖案，67,600元。

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