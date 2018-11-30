2018-11-30

記者林欣若／台北報導

冷冽金屬 極簡摩登

最具美式極簡精神的CALVIN KLEIN，從服裝到配件，都以簡潔的線條和經典的輪廓，打造洗鍊優雅的獨特風格，秋冬全新腕錶系列依循著同樣的品牌精神，CALVIN KLEIN在簡約的基礎之上，以金屬增添華麗變化，冷冽的金屬和黑白原色，交錯出Seduce引誘系列的性感魅力。

Seduce引誘系列以CALVIN KLEIN在1997年首度推出的手鐲腕錶為原型，手鐲狀如珠寶的輪廓與白色或黑色的天然樹脂材質相結合，樹脂散發出的細緻光澤感，和金屬光感相互輝映；可調節的錶帶，讓腕錶可完全服貼手腕，白色或黑色與玫瑰金的絕妙配色，襯托出尊貴質感，極簡摩登的線條設計，是CALVIN KLEIN一貫的時尚態度。

圖片提供／CALVIN KLEIN

CALVIN KLEIN Seduce引誘系列以簡潔俐落的線條，將腕錶如配件的概念，發揮得淋漓盡致。

CALVIN KLEIN Seduce引誘系列 玫瑰金黑色款，10,200元。

CALVIN KLEIN Seduce引誘系列，不鏽鋼黑色款，8,100元。

CALVIN KLEIN Seduce引誘系列，不鏽鋼白色款，8,100元。

CALVIN KLEIN Seduce引誘系列，玫瑰金白色款，10,200元。

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