冬季饗麻辣鍋 涮嘴頂級和牛─樂軒松阪亭推出限量辣鍋 清爽涮涮鍋不吃辣好選擇

2018-11-21

〔記者凃盈如／台北報導〕國內首創「牛一頭究極燒肉」的「樂軒和牛專門店」，今年5月於新光三越台北信義店A4館6樓開設「樂軒松阪亭」，主打提供松阪伊藤A5和牛、日本A5和牛以及澳洲9+等級和牛，全程冷藏，細工手切，透過燒肉、關西風壽喜燒演繹頂級和牛美味；迎接冬季，樂軒松阪亭即日起推出季節限定的頂級和牛麻辣鍋及涮涮鍋。

樂軒老闆張維軒提到，為了推出麻辣鍋，前後調整了多次，他笑稱，雖然自己不太能夠吃辣，但跟著團隊不斷嘗試，訴求推出超越業界規格的麻辣鍋，以招牌的牛盤盛裝澳洲9+和牛牛舌、橫隔膜、板腱、滷牛筋、日本A5和牛紐約客及肩捲六部位，融合以自家炒製的麻辣鍋底、牛骨湯頭涮煮，呈現香辣尾韻，且湯頭溫順亦入口，另附蔬菜及豐富手工鍋料、開胃前菜、和牛滷肉飯、四川擔擔麵、甜點，每人2,980元+10%。

除了麻辣鍋外，本次推出的涮涮鍋，在鍋物與湯頭更精進，湯頭以清雅的雞骨湯涮煮澳洲9+牛舌、日本A5和牛紐約客及肩捲，溫醇甘美，另外附上解膩的蔬菜盤、鍋料、開胃前菜、和牛滷肉飯、雜炊、甜點，每人2,980元+10%。

即日起至12月20日，晚間8：00後點鍋物套餐，四人同行一人免費（水資及服務費另計）。樂軒和牛專門店目前在台灣共開設4家店，樂軒老闆張維軒補充，明年可望於台北市信義區再展2店，第四季則有南下高雄開店的規劃，此外，樂軒近來也將進軍中國展店。