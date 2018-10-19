微涼天 點燃週年慶換季商機 新光三越信義店週慶首日冬被夯賣 美妝囤貨經典品項

2018-10-19

〔記者凃盈如／台北報導〕新光三越信義店週年慶於昨（18）日開跑，受惠微涼天氣，今年來客數暴增，第一個小時的來客數就比去年多出一成。除了化妝品外，冬季服飾、被胎類皆有銷售佳績，新光三越信義處副總曹美虹觀察，由於天氣轉涼，換季感強，今年特別看好美妝、家用家電與服飾這三個業種。

美妝方面，今年底妝回溫、精華液制霸；底妝如Giorgio Armani、Bobbi Brown、雅詩蘭黛、植村秀都很熱門，精華液如雅詩蘭黛、LA MER、Lancôme、Dior等前十大品牌，精華液業績皆為品牌第一。 寢具方面，前兩年表現持平，但今年由於天氣冷得早，百貨一開門，皇室羽毛工坊推出的Hotel Life五星羽絨冬被特惠組（原價16,800元、特價3,999元），30組皆秒殺。

和往年不同的是，新光三越今年首推免排隊的skm pay線上直購，昨天一大早BT21陪你午茶限定杯墊套組（8入490元）秒殺，午間時分，BT21歡樂嚕嚕車套組（8入1,200元）也完售，下午陸續完售的還有MOROCCANOIL摩洛哥油100ml買二送一、ZAKU ZAKU棒棒泡芙與春水堂小杯珍珠奶茶買一送一，以及Apple AirPods。新光三越近年針對消費體驗服務不斷優化，去年十月開始推出美食候位系統，至今剛滿一年，使用人數已有4倍成長，搭配既有的雲端存取電子贈品禮券、綁定貴賓卡等服務，消費者不必再去排贈品處，搭配訂候位系統、skm pay行動支付，消費者省下時間，讓購物更有效率，對業者而言，也刺激販售件數、挹注業績成長。