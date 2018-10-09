新光三越信義店週年慶 互動體驗亮點 21年週年慶下週四登場 美妝吸金王 家用餐飲新裝吸客機

2018-10-09

〔記者凃盈如／台北報導〕新光三越台北信義新天地週年慶將於10月18日（四）開打，今年新光三越台北信義店強化家用與餐飲兩大面向，除了A9館餐廳街全新改裝，A8館家用區也進行10年來最大改裝，引進上百個品牌，包含7大全台獨家、9大信義區首發品牌，打造全台品類最齊全的百貨家用品專區。譬如，新增烘焙手作周邊商品專區、美型廚電區，以及豐富的廚具周邊商品。本次引進的重點品牌包括ASKO、KITCHENAID、伊萊克斯等，提供專屬的體驗服務以及空間設計，消費者可找出符合自己需求的品項。至於A9館的「大人系餐酒社交新場域」，則有米其林主廚鄧有癸師傅祭出最新力作Muchoyaki將於10月15日開幕，而鍋界精品「橘色」、東區老字號麻辣鍋「老鼎旺」，以及10月10（三）即將開幕的大安區超高CP值海鮮「初魚料亭」亦將登場，也可利用新光三越APP美食訂候位系統新增的「外帶功能」，輕鬆品嚐到話題美食。

今年週年慶14天檔期，祭出滿千送百優惠，全館滿5,000元送500元電子贈品禮券、化妝品亦維持低門檻的滿2,000元送200元電子贈品禮券，名品單櫃、大家電區、法雅客＋[i]Store，則推出滿萬元送500元電子贈品禮券，首7日貴賓卡更可享有滿萬送千優惠。此外，新光三越skm pay行動支付，則推出信義獨家企劃，10月18日至21日首四日，推出超值組合，如雅詩蘭黛、LANCOME、資生堂東京櫃三保養品牌，使用skm pay，最優惠商品可達4.5折；更因應21週年慶，邀請20個品牌推出20點優惠210元、50 點再優惠2,100元，以及扣點加價購專區，是聰明消費好時機。