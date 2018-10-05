新光三越全台6店 搶購週年慶 ─台北南西店人潮湧爆 3C美妝美食 買氣紅咚咚

2018-10-05

〔記者凃盈如／台北報導〕新光三越全台6店週年慶昨日開跑，雖然昨天台北微微飄雨，有「百貨景氣風向球」之稱的台北南西店，開店時門口已有近千民眾排隊等候入場，最早的民眾在上午6點多就抵達現場排隊，等待搶購限量妝品。今年新光三越週年慶如往年推出滿千送百優惠，化妝品更維持去年滿2,000元送200元電子贈品禮券，搭上貴賓卡獨享滿萬送千的強力促銷。今年新光三越著手大規模改裝，引進多個餐飲全新品牌，伴隨天冷商機發酵，冬衣與寢具需求增加，帶動來客數成長，光是台北南西店，首日人潮就達十萬人。

美妝向來是新光三越南西店週慶的強項，佔週年慶整檔業績高達36%，業者表示，今年頂級保養品牌如LA MER、香奈兒、Dior 、ESTEE LAUDER「白金系列」、Lancôme「絕對完美」，等頂級商品系列，都推出新品，不但吸引高端消費者，也有許多年輕人上門，光是新客人就增加了3至4成，其他熱門商品如ESTEE LAUDER 「小棕瓶」DNA特潤超導修護露、Dior精萃再生花蜜微導精露、Lancôme「小黑瓶」超進化肌因賦活露等高價的精華液類型，都有不錯的銷售成績。

新光三越表示，今年預購表現佳，許多熱門品項從預購就很夯，如iPhone 新機，昨天上午一開門，南西3館的iStore，就從1樓排到3樓。業者補充，由於今年強調「全頻生活」，消費者隨時隨地都可能有開會、看劇或「打怪」的需求，所以跟「螢幕」相關的商品都賣得很好。此外，家用品如冰箱、洗衣機今年需求也增加，LG有台強調可蒸、洗、烘的滾筒洗衣機（56,800元），以及日立的變頻六門冰箱（83,900元），或者Dyson V10手持吸塵器，皆熱銷。