好吃好拍全壘打美食 全新開幕迎賓─新光三越南西店三館大展食力 9家台灣首發店 再掀排隊人潮

〔記者凃盈如／台北報導〕在年底百貨週年慶開跑之前，新光三越台北南西店三館B1樓層及7F，於昨（25）日全新開幕，包含首次落地台灣的日本三大平價牛丼店松屋「Matsuya」、以及Miacucina手工米食新品牌「米堂」，以及浮誇系果昔「一研糖」，而台北東區火紅的健康輕食品牌VCE（VAST Cali Eatery），也進駐新光三越南西三館7樓。
本次南西三館共引進22家美食品牌，其中有9家是台灣首發，除了日本平價牛丼松屋之外，還有日本知名拉麵一燈開設的全新品牌「夢想一燈」、居酒屋型態的日式料理「四季食堂」、 奢華的和牛漢堡「J.J. wagyu burger」、米其林一星三元韓式花園全新品牌「饌美」，乃至 「祥富水產沙茶火鍋超市」等，也首度插旗台北，整個美食街在開幕首日已湧現排隊人潮。
新光三越本次引進的品牌，皆為「全壘打等級」的美食，且多為好拍又上鏡的社群話題。譬如以衝浪的生活態度延伸的加州衝浪餐廳VCE，打著「與大自然共生共享、永續環保」的概念，於7樓打造絕美店型，所有的食物都採用高營養的「Superfood超級食物」，如藜麥、奇亞籽等，並與小農合作，以在地的當季食材打造「低熱量高營養」餐點，而所有的肉類都採sous-vide（舒肥）的低溫烹調方式料理，所有的料理色彩都很繽紛，但卻都來自自然食材，如「海海人生」，使用奇亞籽、螺旋藻、椰漿、芒果與藍莓，打造黃、藍漸層，但用料健康、足具飽足感，是輕量午餐首選。空間方面，戶外露台區以回收舊木、植栽、石牆等素材，打造愜意的用餐環境，讓人不但吃得營養，整顆心也慢了下來 。至於手工米食點心鋪「米堂」，則是台北熱門蔬食餐廳Miacucina籌備多年的首家米食點心料理，強調零味精、零負擔；另外，以漸層、水果飲品取勝的「一研糖」，則是網美最愛。
業者表示，新光三越台北南西三館改裝後，大幅提升「食」力，預估人潮將有倍數成長，且目標帶動整館業績兩位數成長。南西一館自從8F、B1F近60品牌全新開幕後，已帶動業績成長2至3成。