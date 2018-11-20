頂級Grand Seiko 新運動經典明快

2018-11-20

﹝記者方惠宗／台北報導﹞頂級腕錶瘋「運動」，Grand Seiko用超準機芯創造每日誤差一秒間！

日本頂級腕錶Grand Seiko今年大放異彩，除了為9S機芯20週年及9F機芯25週年打造紀念限量錶款，同時為搭載Spring Drive技術的9R機芯打造全新運動錶款，來自海洋的設計靈感更為冬季時尚帶來經典而明快的亮眼色調。

Grand Seiko的「Spring Drive」是一種融合機械和石英兩種技術的獨特機芯，令9R Spring Drive機芯能同時具備自動、高扭力與高精準度的功能，精準度可達每日誤差±1秒，可說是獨霸錶界的工藝成果。入冬前夕，Grand Seiko推出由錶廠資深設計師久保進一郎設計的運動錶款。型號「SBGE245」腕錶以「海洋」為主題，將豪華客船上的甲板與溫暖的木質空間化為雕飾纖細放射狀紋路的桃木色面盤，以鮮明的動力儲存刻度帶進活力氛圍；搭載Spring Drive GMT機芯，搭配塗有Lumibrite夜光塗料的24小時刻度雙向旋轉錶圈，巧妙添進3地時區功能。另一款則是搭載9R65 Spring Drive機芯的亞洲限量款「SBGA391」，面盤設計靈感源自Spring Drive機芯的誕生地、日本長野縣的阿寺溪谷，面盤上的菱格紋有如藍綠色溪水的粼粼波光；除了具備200米潛水錶功能，動力儲存也以3種不同藍色呈現。