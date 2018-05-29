Grand Seiko紀念款 台灣限量上市

2018-05-29

〔記者方惠宗／台北報導〕精準過人！日本頂級腕錶品牌Grand Seiko為9F石英機芯問世25週年推出2款週年限定紀念腕錶「SBGT241」及「SBGV238」腕錶，並且搭載年差±5秒的特別版機芯，在原本年差±10秒的精準度上精益求精，「超越石英的石英錶」美譽更上一層。

Grand Seiko為9F紀念限量錶款設計專屬面盤，將代表高精準度認證的石英標誌轉化為「GS9F」的紋樣佈滿整個面盤，彰顯9F石英機芯在製錶工藝劃時代的革新創舉。時標25分位置處巧妙融入「9F25」紋樣，以紀念9F機芯25週年。為強調紀念款特殊機芯年差±5秒的精準度，面盤的6點鐘位置更加鑲一顆金色五芒星。

同時，Grand Seiko兩款「9F」紀念限量錶款在外型設計上各具特色，SBGT241復刻初代1993年款的柔和外型及鏈結細緻的錶帶，為細部帶來更輕爽的印象；放大的錶徑在佩戴時呈現視覺平衡的存在感。另一款SBGV238則承襲1967年44GS的「Seiko Style」設計理念，以18K黃金錶圈和香檳金面盤相互呼應，利用與紀念款式相稱的華麗配色，創造出鮮明的佩戴印象，而且底蓋採用透明樣式，將精美打磨的機芯呈現眼前，並刻有「Caliber 9F 25th Anniversary Since 1993」的字樣及限量編號。

Grand Seiko在1993年以年差±10秒的精準度與「瞬間換日」等其他創新研發推出9F石英系列的第一款機芯「9F83」，以高精準度與頂級造工為錶界投下震撼彈，獲譽為「超越石英的石英錶」。