2018-11-02

記者方惠宗／台北報導

賽車精神令人上癮。無論人車合一的完美駕馭或追求極致的高科技結構，製錶研發借鑒賽車運動獨有的美學設計，各款微型創舉讓人血脈賁張。

探索利曼 Richard Mille融合先進與復古

Richard Mille以 2018年利曼經典車賽（Le Mans Classic）合作夥伴身分打造出充滿運動風範與英式賽車綠色的RM 11-03 Le Mans Classic白色陶瓷腕錶，為RM 11-03腕錶首度帶來融合白色陶瓷材質與TPT碳纖維之作。這款限量發行150只的首創之作搭載RMAC3自動上鏈機芯，具有飛返計時功能，其精準度堪比賽道上的計時器。

認識利曼經典車賽

有別於利曼24小時耐力賽（24 Heures Le-Mans），更顯復古味的利曼經典車賽的參賽車輛皆是曾參與利曼24小時耐力賽的賽車或原型車，以往僅限1979年以前的車款才能參賽，但現已取消這限制，並將1923至2018的車款分成6大組與C組賽事（現代化車型）競賽，3天賽事分組進行資格賽、夜間賽事和決賽等，每場賽事約40至50分鐘。在賽事組織者Peter Auto、法國西部汽車俱樂部（Automobile Club de l’Ouest，ACO）與Richard Mille多方加持，今年利曼經典車賽打破之前參賽和觀賽記錄，攀升一成、135,000人次的觀眾聚焦於這座被稱為「利曼賽道」的薩爾特賽道（Circuit de la Sarthe），享受於匯集700多輛經典車、200家汽車俱樂部，以及1,000名來自全球30個不同國家和地區的車手、其中包括10名利曼24小時耐力賽獲勝者的經典盛會。

圖片提供／Richard Mille