2018-11-02

記者方惠宗／台北報導

取材賽車底盤 Bell & Ross研製高科技結構

Bell & Ross與雷諾一級方程式車隊（Renault Sport Formula One™）聯手打造三款高性能計時碼錶，以紀念合作進入第三年，當中要價超過台幣600萬元飛行陀飛輪之作更是一抵台灣就擄獲行家收藏，顯見其珍罕魅力。

這三款腕錶的錶殼設計靈感來自F1賽車底盤部件、追求輕質與頂級性能，均以多孔微噴鈦金屬製成，堪稱技術壯舉。計時功能以搖杆按鈕啟動，與F1方向盤上的換檔撥片極其類似。

此外，三款計時碼錶均配備防眩目水晶玻璃錶鏡，非常耐磨，而且能夠確保在賽車或日常駕駛等所有情況下都具有最佳的易讀性。作為 腕錶「車身」的三個錶盤 同樣包含向賽車運動致敬的設計，計時功能、顏色與風格皆源於雷諾特有黃色和賽車標誌性的紅色，散發賽車運動、賽道和賽車場風格的極致美學。符合人體工學設計和高透氣性的黑色穿孔橡膠亦是全新開發，令佩戴舒適性更上一層。

圖片提供／Bell & Ross