2018-11-02

記者方惠宗／台北報導

錶上加油！ TAG Heuer重現橘藍海灣

1968年，披上Gulf海灣石油橘藍色彩的Ford GT40首次摘下利曼24小時耐力賽桂冠。半世紀之後的今年，Gulf與合作夥伴TAG Heuer現身這個舉世聞名的賽事，推出TAG Heuer Formula 1 Gulf特別版腕錶，同時打造限量50只、鐫刻編號的Monaco Gulf特別版腕錶。兩款TAG Heuer旗艦作品以Gulf傳奇的橘藍色彩重新演繹，不僅紀念Gulf在利曼24小時耐力賽的傳奇殊榮，亦是兩家與汽車世界關係緊密品牌的結盟紀念。

Gulf海灣石油與TAG Heuer都有著深植靈魂的賽車基因，雙方曾一起走過無數道路，其中最引人注目的，莫過於1971年電影《Le Mans》史提夫麥昆（Steve McQueen）佩戴Heuer Monaco腕錶、駕駛印有Gulf標誌的Porsche 917。TAG Heuer執行長兼LVMH集團腕錶部門總裁Jean-Claude Biver表示：「這項合作既充滿熱情也備受矚目。少有其他品牌能夠一起擁有這麼多的賽車回憶，並建立如此強大而真實的聯繫。」

圖片提供／TAG Heuer