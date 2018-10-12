多鏡頭大戰！三星A9後4看好

2018-10-12

〔記者吳佩樺／台北報導、攝影〕Android手機興起「多鏡頭」大戰，風潮席捲中階市場！三星中階A系列加入6吋A7、6.3吋A9新兵，A9是全球首款後4鏡頭手機，A7則是第一款登台的後3鏡頭中階手機；華為今年上半年已推出後3鏡頭的旗艦P20 Pro。

二款皆於11月在台上市，A7確定11月初搶先開賣，4GB+128GB售價10,990元，A9要等到11月中下旬，引進版本6GB+128GB，價格未定。

A7跟A9在相機功能的最大差別，前者後3鏡頭、後者後4鏡頭，相同搭載2,400萬畫素主鏡頭、500萬畫素景深副鏡頭、800萬畫素120∘廣角鏡頭，但A9再多了1顆1,000萬畫素的2倍光學變焦鏡頭。

旗艦Note 9首次加入的場景智慧辨識拍攝模式也下放到A7、A9，可辨識19種場景，只比Note 9少1種。

自拍前鏡頭二款都是2,400萬畫素，不只有多種美肌，可從頭「修」到腳，還有專業打光功能，能自行選擇正面打光或左右打光。

台灣三星表示：「至今年8月，9,000至18,000元中階機種，皆占三星整體銷量、銷售額3成，相較過去平均成長5成。中階A系列戰線加入A7和A9後，拓展至6款，目標帶動三星整體銷量增加5成。」因看好中階手機市場，三星未來策略上，新功能不一定會優先給旗艦手機，中階同樣可能會率先採用。

此外，HTC 8月底發表的中階U12 life亦宣布開放預購，主打1,600萬畫素搭配500萬畫素雙主鏡頭，共4GB+64GB、6GB+128GB二版本，售價9,990元、11,900元，11月陸續販售。