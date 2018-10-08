全國最多！三星紅柴林力拚宜蘭縣第17個休閒農業區

三星鄉紅柴林力拚宜蘭縣第17個休閒農業區，圖為預定地內的大義湧泉。（記者江志雄攝）

2018-10-08 18:33

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星鄉紅柴林地區發現地熱，地方盼結合在地農業，發展出溫泉為主題的休閒農業區，全案進入資源調查階段，明年若通過審查，將成為全縣第17個休閒農業區。

「全國最多！」台灣現有93個休閒農業區，宜蘭縣占16個，數量居各縣市之冠，如果一切順利，紅柴林可望列入縣內第17個休區。

國科會多年前在紅柴林探勘挖到地熱，地方人士認為是當地發展觀光新契機，提議申請設立休閒農業區，委託明新科技大學作資源調查，宜蘭縣議會今天辦理下鄉考察，議長陳文昌、縣府秘書長邵治綺、農業處長陳文進、三星地區農會理事長黃明杰一行人，到休區預定地內的大義湧泉等地勘察。

陳文昌說，紅柴林地區有上將梨、三星蔥、養鴨產業、有機蔬果、蘭陽溪與農村景觀，盼善用地熱資源，打造成溫泉休閒農業區，再規劃有深度的農業旅遊路線，帶動農民轉作休閒產業，吸引青農返鄉創業。

紅柴林休閒農業區預定地約580公頃，涵蓋大義、尚武、貴林、萬富村，下個月辦理資源調查成果發表，明年3月底完成規劃報告，案子依序送交縣府初審、農委會複審，假使通過主管機關審查，明年12月底前公告成立休區。