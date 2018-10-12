貝克漢 無畏勇於擁抱純真─獨到拍攝手法 襯托帝舵古銅腕錶 足球金童嚮往踢球童趣

2018-10-12

﹝記者方惠宗／台北報導﹞敢於擁抱純真！

英國「足球金童」大衛貝克漢（David Beckham）以帝舵代言人身分揭開「#BornToDare」廣告主題新頁，在英國時尚攝影師大衛西姆斯（David Sims）鏡頭下回憶足球生涯，談起有一回到訪巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea），看到當地孩子到處踢著用香蕉葉做成的足球，「儘管物資不足，但他們極富天分，而且滿臉笑容，單純的享受於當下；」他說：「足球使人團結、友愛，而那份純真令人心生嚮往！」

帝舵以品牌宣言「Born To Dare」（天生敢為）道出自家腕錶伴隨各行各業勇者的每個無畏時刻，在陸地、冰川、空中和海底等領域所創下的成就，自去年邀請品牌愛用者貝克漢擔任首位代言人，自此掀開帝舵錶新浪潮。此刻，貝克漢演繹帝舵Heritage Black Bay Bronze古銅腕錶與Black Bay Fifty-Eight腕錶，透過鏡頭進一步談起自己與帝舵的難以割捨的情感，他說，自己常在騎摩托車旅行時佩戴帝舵錶，儘管錶上留下許多痕跡，卻是滿滿的回憶，重要的是，「它依然準確可靠，甚至歷久彌新！」談到影響一生的足球，他對於在巴布亞紐幾內亞所見的純真深受感動，「我們常談起簡單、純粹，直到你親眼見到，那些小朋友儘管物資不足，光著腳、在沙石地上追逐著用香蕉葉做成的足球，但他們何其快樂。」貝克漢有感而發：「對於那純真，是我想要擁有的。」

圖片提供：Tudor