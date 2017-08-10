帝舵天生敢為 周湯豪動心想Buy

2017-08-10

〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士高級腕錶品牌帝舵（Tudor）昨（9）日在台北「華山站貨場」舉辦新錶上市派對，請來周湯豪擔任客座DJ帶來現場表演，吸引連俞涵、籃球明星林書緯、「台灣車神」林帛亨、模特兒陳怡安（Angelina）等齊聚饗宴，這5人小隊亦組成大型陣仗，共同展演帝舵今年度5款突破極限的嶄新錶款。周湯豪說：「一款腕錶可以代表很多意義；錢買不到時間，但是一款適合的錶，會貼近自己的內心。」指出製錶工藝能感動人心，「可以的話，先犒賞自己吧！」

帝舵今年以精神標語「Born To Dare」（天生敢為）獲得許多共鳴，連帶令4款全新Heritage Black Bay系列腕錶的人氣指數狂飆，包括「Black Bay Chrono」、「Black Bay S&G」、「Black Bay Steel」與「Black Bay 41」，專為女性設計、秉承傳統美學的「Clair De Rose」系列腕錶，則以不鏽鋼與機械機芯翻新精緻典雅風格，登上女錶要角。

周湯豪因黑色錶盤與黃金元素而愛上帝舵Heritage Black Bay S&G腕錶。此錶具有紀念帝舵潛水錶誕生60週年的象徵意義；以黃金創造新錶款，命名為S&G、即鋼與金，為該系列再添新彩；搭載帝舵表製造機芯MT5612，將日曆功能引入Black Bay系列。

連俞涵以其佩戴的帝舵Clair De Rose錶款說明自己對腕錶的喜好：「古典優雅與經久耐用！」