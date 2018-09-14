《低彩莫蘭迪‧輕奢「布」局》寢織

2018-09-14

記者凃盈如／台北報導

近來火紅的莫蘭迪色，除了色彩，其設計的概念其實就在我們的周遭。許多藝術家、建築師的作品，甚至都受到莫蘭迪（Giorgio Morandi, 1890-1964）創作的激發，而現代家居用品，更是廣泛地使用莫蘭迪色調，為空間添上立體感與溫和色彩。

緹花&蕾絲 優雅寫意

莫蘭迪擅長創作風景畫，或者以瓶瓶罐罐等靜物作為創作素材，他偏愛使用帶灰色調、低飽和的彩度，勾勒寧靜、舒緩的氛圍，透過這些低彩度顏色的層次，細膩勾勒出物件的明暗，讓人感受到畫家所感受到的光線，以及空間裡的敘事。正如有「建築界畢卡索」之稱的美國建築師法蘭克‧蓋瑞（Frank Gehry），他便曾說：「當我發現喬治莫蘭迪的畫作時，我覺得很瘋狂，因為莫蘭迪著手畫的瓶子，基本上就像是擁有一個房間的建築，而他創造了彷彿一個『村落』的瓶子。」這番話，悠悠說出莫蘭迪作品在大家看見的色調之外，另一分關於「空間感」的洞見。

莫蘭迪來自義大利，而同樣來自義大利的FRETTE寢具，作品正展現了莫蘭迪色的精神。2018年FRETTE將設計風舵轉向多元的寢飾風尚，有別於往年一個主題搭配到底的狀態，今年商品優先考量到搭配彈性，不同系列也可打破藩籬，使單一品項能相互混搭。今年推出六大系列新作，其中又以「華麗勳章」、「永恆白金」、「經典鎖鍊」等新作，最易透視莫蘭迪色。其中，新作「華麗勳章系列」以品牌重要的DNA圖騰，結合裝飾性設計的巴洛克風格，來重新詮釋經典的皇家徽飾，並運用FRETTE工藝中最繁複費工且精細艱澀的大滿版緹花，將帶有立體、幾何感受的圓型、橢圓型、捲葉紋、徽飾紋等線條細膩織合，並選用卡其色系及灰藍色調，闡釋摩登且現代的巴洛克式設計。

至於「永恆白金」，則為FRETTE最受歡迎的經典「鉑金系列」之一，應用葉脈及螺旋紋設計出的捲雲圖騰，展現自然魅力，今年作品保留波動的線條，讓設計更加簡約、當代，藉由百年工藝將紗線紋理，織繪出浮凸觸感，營造栩栩如生的立體效果。

向來以明亮鄉村風設計聞名的英國皇室御用品牌「Sanderson」也與莫蘭迪色風潮不謀而合。品牌在2018秋季，便以國畫暈染的筆觸呈現出詩情畫意的東方花鳥印花之作；運用蟹青、靛藍、丁香紫、墨綠描繪出庭園花鳥，並以石黃色點綴出相思鳥的靈動嬌俏感，讓床寢彷彿上了濾鏡，十分優雅寫意。

圖片提供／FRETTE、日比、東妮寢飾