《時尚「追劇」趣‧莫蘭迪色》宮廷劇

2018-09-14

記者凃盈如／台北報導

高冷灰階 沉靜脫俗

《延禧攻略》話題延燒，有別於以往宮廷劇美術所使用的飽和、鮮亮色彩，《延禧攻略》以出人意表的帶灰色階出列，許多人認為這正是義大利靜物畫家喬治．莫蘭迪（Giorgio Morandi）善用的色彩，這足具辨識度的「莫蘭迪色」，也隨著該劇走紅而重新被認識。

莫蘭迪一生慣用暗粉色、灰藍色等等，被製成了色票，近日因宮廷劇火紅，廣泛地被轉發、流傳。然而，雖然有些人認為劇中使用的色彩較深邃、奢華，更接近中國的畫色，但「莫蘭迪色」仍是熱議話題。穩定內斂、溫柔療癒，整體色調彷彿暈染上一抹灰，在居家空間中，不僅能提升質感，也能讓人心靈獲得平靜，更微妙的是，其雋永又耐看的魅力，易與家中其他擺件搭襯，是個能夠信手混搭也不易出錯的色系。

有趣的是，雖然莫蘭迪色被運用在宮廷劇當中，但這沉靜優雅的色彩，在現實生活中，更常見於北歐家居設計的範疇。無論是高質感的丹麥家具品牌Carl Hansen & Søn、來自丹麥的設計家具品牌HAY，或者瑞典平價家具IKEA，都正巧有幾款商品展現這高冷色調的脫俗質感。

溫潤灰階 靜定柔美

配件是最容易跟上莫蘭迪色趨勢的選擇，無論是一只抱枕、花瓶，或者是置物的收納盒，都能感受到莫蘭迪色帶來的溫暖、靜定或者柔美。丹麥品牌HAY推出多款靠枕，名為dot cushion，以抱枕中間如紐扣般的點點而得名，而該系列的色階，也正巧符合溫潤的莫蘭迪色，是沙發靠墊的絕佳配飾，多款抱枕易與沙發和諧搭配，或者創造出撞色的趣味。

Crate and Barrel Ulli Green抱枕，則在絲綢與棉紗混紡的抱枕面料上，交織一個個橢圓的幾何形狀，溫雅地讓客廳空間演繹出不同的個性；至於花瓶、托盤、置物盒等器皿，更是妝點居家角落的實用點睛品。

圖片提供／森/CASA、IKEA、HAY、Crate and Barrel